В Ярославле во второй раз отложили продажу поликлиники

В Ярославле во второй раз продлили сроки продажи здания бывшей поликлиники на Московском проспекте. Соответствующее извещение размещено на сайте «Российского аукционного дома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

Напомним, что объект находится в аварийном состоянии и с 2023 года законсервирован. Торги по его продаже объявили еще 13 февраля 2025 года, 27 марта должна была состояться продажа. Однако дату аукциона сначала перенесли на 24 апреля, а теперь на 9 июня.

Комплекс, в который входят основное здание, корпус флюорографии, гараж, хозпостройка и земельный участок, оценен в 96 млн руб. Власти считают, что объект можно использовать для туристического бизнеса.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание бывшей поликлиники на Московском проспекте, 43/10 является объектом культурного наследия «Здание детского Николаевского приюта», поэтому новый собственник должен будет предпринимать меры по его сохранению.

Алла Чижова