Белый дом вывел Израиль из-под огня

Администрация Трампа категорически опровергла утверждение The Washington Post, что Вашингтон угрожал Израилю прекращением поддержки в случае продолжения войны в секторе Газа. Белый дом пояснил, что в то же время американский лидер стремится завершить вооруженные столкновения и освободить всех заложников, захваченных радикальной группировкой «Хамас» во время резни 7 октября 2023 года. Но никакого давления на Израиль по поводу его операции в Газе администрация, по ее заверению, не оказывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmoud Issa / Reuters Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Поводом для слухов, что администрация президента США может отказаться от поддержки своего ключевого ближневосточного союзника в лице Израиля, стал материал The Washington Post, опубликованный 19 мая. В нем неназванный источник газеты, знакомый с содержанием дискуссий в Белом доме, проинформировал: окружение Дональда Трампа стремится донести до правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что оно может лишиться американской поддержки, если не прекратит боевые действия в секторе Газа, усилившиеся 18 мая с началом операции «Колесницы Гидеона».

В тот же день это утверждение эмоционально опроверг посол США в Израиле Майк Хакаби. В разговоре с изданием Ynet он заявил: «Обратите внимание на источник — это Washington Post». Сообщения этого издания дипломат назвал чушью.

«Нужно слушать то, что говорит президент, а не то, что выдает какой-то неинформированный источник, который притворяется информированным»,— подчеркнул господин Хакаби.

Другое заявление на ту же тему сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. На брифинге 19 мая она обратила внимание на публичные высказывания господина Трампа по Газе. «Президент ясно дал понять, что хочет, чтобы этот конфликт в регионе закончился, он хочет, чтобы все заложники были освобождены,— пояснила она.— Что касается Израиля и Газы, то президент продолжает вести переговоры с обеими сторонами конфликта (имеется в виду и правительство господина Нетаньяху, и верхушка “Хамаса”.— “Ъ”)». По ее словам, в контактах задействован не только глава Белого дома лично, но и его команда по национальной безопасности.

В разговоре с The Times of Israel высокопоставленный американский чиновник заметил, что между США и Израилем действительно могут быть разногласия, но идея о том, что Вашингтон способен отказаться от своего союзника, абсурдна. Вместе с тем источник The Times of Israel не подтвердил, что разблокированный правительством господина Нетаньяху ввоз гуманитарной помощи в Газу был частью договоренностей США и «Хамаса». Он назвал его жестом доброй воли.

Более того, как проинформировали 19 мая источники Reuters, Израиль в последние месяцы попытался снять визовые ограничения для выезда мирного населения из сектора Газа — чтобы, как утверждается, заложить фундамент для реализации плана господина Трампа по расселению и реконструкции анклава.

По подсчетам собеседников агентства, за несколько месяцев Газу смогли покинуть около тысячи палестинцев. Их вывезли из анклава на автобусах, чтобы пересадить на рейсы в Европу и другие страны, где у них есть родственники.

Никто из арабских стран пока не согласился стать принимающей стороной для сотен тысяч перемещенных лиц из Газы, как того изначально хотел президент Трамп. Арабский мир добивается того, чтобы стороны конфликта просто прекратили войну и подписали мирное соглашение.

Однако переговорный процесс между Израилем и «Хамасом» буксует. Как заявил глава правительства Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, переговоры торпедируют обе стороны. «Раунды переговоров, которые проходили в Дохе в последние несколько недель, к сожалению, пока ни к чему не привели, потому что между двумя сторонами существует фундаментальный разрыв,— констатировал дипломат, выступая на Катарском экономическом форуме.— Одна сторона (Израиль.— “Ъ”) стремится к достижению частичной сделки, которая, возможно, могла бы привести к всеобъемлющему соглашению, а другая сторона (“Хамас”) намерена заключить разовую сделку, чтобы положить конец войне и освободить всех заложников».

Если боевые действия в Газе расширятся, как предполагает израильская операция «Колесницы Гидеона», то это приведет к жертвам как среди палестинцев, так и среди израильских заложников в Газе, не исключил Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Такой сценарий, по его словам, только «отсрочит завершение войны путем дипломатии».

В связи со стартом «Колесниц Гидеона» активизировалось и йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое в знак поддержки «Хамаса» с октября 2023 года совершает запуски ракет и дронов в сторону Израиля и блокирует морское судоходство. Как заявил официальный представитель вооруженного крыла «Ансар Аллах» Яхья Сариа, его соратники теперь начали «работу по обеспечению морской блокады» одного из крупных израильских портов — Хайфы. «Все компании, суда которых находятся в этом порту или направляются в него, настоящим уведомляются о том, что на момент настоящего объявления вышеупомянутый порт включен в банк целей»,— уточнил представитель группировки.

Ранее хуситы обещали блокировать воздушные гавани Израиля, однако их угрозы остаются пока только средством психологического давления на фоне непрекращающейся войны в Газе.

Нил Кербелов