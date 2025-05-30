Имущество разреза «Бунгурский» в Кузбассе продают за 457,5 млн рублей

Имущественный комплекс ООО «Разрез "Бунгурский"» (село Бунгур, юг Кузбасса) выставлен на торги в рамках конкурсного производства по стартовой цене 457,5 млн руб. Как следует из объявления на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, продажа будет проходить на открытом аукционе 16 июня, шаг торгов — 5% от начальной цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ефим Крепыш, Коммерсантъ Фото: Ефим Крепыш, Коммерсантъ

В составе продаваемого имущества 67 позиций, включая автосамосвалы, линии электропередачи, погрузчик, производственные приборы, а также лицензию на участок недр «Бунгуро-Листвянский-4 и Михайловский» Бунгурского каменноугольного месторождения со сроком действия до 1 января 2028 года.

Кроме того, из имущества разреза на открытый аукцион 9 июня выставлен дробильно-сортировочный комплекс с погрузкой угля, с правом аренды земельного участка, по стартовой цене 13,3 млн руб.

Разрез «Бунгурский» вел добычу угля марки Т объемом до 1 млн тонн в год, был признан банкротом в январе 2024 года.

Игорь Лавренков, Кемерово