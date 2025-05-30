Ректор СПбПУ Рудской избран вице-президентом РАН

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), академик Андрей Рудской избран вице-президентом Российской академии наук (РАН). Результаты голосования были оглашены в заключительный день общего собрания членов РАН, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рудской

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Андрей Рудской

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В ходе заседания академику была торжественно вручена золотая медаль имени Дмитрия Чернова. Наградой отмечен цикл работ господина Рудского по новым технологиям термопластической обработки широкого класса материалов.

Также оглашены итоги тайного голосования по новым членам-корреспондентам и академикам РАН. Не набрали нужного числа голосов профессор Уральского федерального университета, филолог Елена Березович и директор Института русского языка РАН им. В. В. Виноградова Федор Успенский.