Reuters: Эр-Рияд призывал Тегеран заключить ядерную сделку с США

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд предупредил Иран о необходимости серьезно отнестись к предложению президента США Дональда Трампа о заключении ядерной сделки, пишет Reuters со ссылкой на источники. С этой целью в апреле в Тегеран прибыл министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман и встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом, министром иностранных дел Аббасом Аргачи и главой Генштаба вооруженных сил Мохаммадом Багери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам источников Reuters, на встрече Халид ибн Салман предупредил иранских чиновников, что у Дональда Трампа «мало терпения для затяжных переговоров», а «окно для дипломатии» скоро закроется. Как передают собеседники агентства, Эр-Рияд призывал заключить соглашение с США, чтобы избежать угрозы атаки со стороны Израиля, поскольку регион не выдержит дальнейшей эскалации напряженности.

Масуд Пезешкиан, по данным Reuters, на встрече сказал, что хочет заключить сделку, предполагающую снятие западных санкций с Ирана. При этом он подчеркнул, что Тегеран не готов отказаться от права на мирную ядерную программу. В этом же время, со слов источников, иранские чиновники считают «непредсказуемым» подход администрации Дональда Трампа к переговорам.

По данным Reuters, иранские власти могут временно заморозить все обогащение урана, тем самым разрешив самый конфликтный вопрос, возникший в ходе их диалога с США. Иранский МИД отрицал такую возможность. Вместе с тем Дональд Трамп на этой неделе заявил, что стороны могут достичь соглашения в ближайшее время. Пока США и Иран провели пять встреч по этому вопросу.

Новая сделка Ирана и США должна заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), принятый в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран поставит центрифуги на паузу».

Лусине Баласян