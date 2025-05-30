«Милан» объявил об уходе Консейсау с поста главного тренера

Португалец Сержиу Консейсау покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Милан». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Консейсау возглавил «Милан» в декабре 2024, соглашение с ним было рассчитано до 30 июня 2026 года. Под руководством португальского специалиста команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, лишившись шансов сыграть в еврокубковых турнирах в следующем сезоне. «Милан» дошел по финала Кубка Италии, где уступил «Болонье» (0:1). Консейсау привел команду к 50-му трофею в ее истории — Суперкубку Италии.

Ранее 50-летний Консейсау занимал должность главного тренера «Порту». Под его руководством команда три раза выиграла чемпионат Португалии, четыре раза завоевывала Кубок и три раза — Суперкубок страны.

Издание Sky Sport Italy сообщало, что на посту главного тренера «Милана» Консейсау заменит итальянец Массимилиано Аллегри. Он руководил командой с 2010 по 2014 год и привел ее к победе в чемпионате страны (2010).

Таисия Орлова