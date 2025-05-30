Мурашко: детская смертность в России сократилась с 2012 года на 61,5%

Смертность детей в возрасте до 17 лет за последнее десятилетие снизилась более чем в два раза. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Согласно представленным им данным, с 2012-го по 2025 год смертность детей снизилась на 61,5%. Младенческая смертность сократилась на 57% за аналогичный период — в 2012-м умерли 16,3 тыс. детей в возрасте до одного года, в январе-апреле 2025-го — 1,1 тыс. детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Данные министр представил во время выступления в НМИЦ детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Слова господина Мурашко приводит «РИА Новости».

В конце февраля замглавы Минздрава Евгения Котова сообщала, что по итогам 2024 года показатель младенческой смертности не превысил 4 промилле (не более 4 смертей на тысячу родившихся). Это, по словам замминистра, на 20% меньше, чем в 2019 году. В 13 регионах уровень младенческой смертности уже сейчас составляет менее 3 промилле, добавила она.

До середины 1990-х уровень младенческой смертности в России находился в диапазоне 16–20, после 1995 года стал плавно снижаться. В 2018 году показатель сократился до 5,1, в 2019-м — до 4,9, в 2020-м — до 4,5 случаев на 1 тыс. рождений. По итогам 2022 года младенческая смертность в России оказалась на 20% ниже, чем в США.

Полина Мотызлевская