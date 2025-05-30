На «Госуслугах» можно будет выбрать доверенное лицо для защиты от мошенников
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что на портале «Госуслуг» появится возможность назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля. Нововведение планируют реализовать в 3 квартале 2025 года.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«При желании любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля», — сказал господин Шадаев. Он уточнил, что доверенное лицо также должно иметь аккаунт на «Госуслугах».
Министр объяснил, что функция будет необязательной. Ее задача — защитить пользователей от мошенников.