На «Госуслугах» можно будет выбрать доверенное лицо для защиты от мошенников

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что на портале «Госуслуг» появится возможность назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля. Нововведение планируют реализовать в 3 квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«При желании любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля», — сказал господин Шадаев. Он уточнил, что доверенное лицо также должно иметь аккаунт на «Госуслугах».

Министр объяснил, что функция будет необязательной. Ее задача — защитить пользователей от мошенников.