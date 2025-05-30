92% пользователей «Литрес» считают, что у героев сказок есть психологические проблемы

Книжный сервис «Литрес» опросил своих пользователей и выяснил, как они относятся к детским сказкам. 92% респондентов считают, что у персонажей сказок есть психологические проблемы, свидетельствуют данные исследования (есть у ТАСС). Кроме того, 30% опрошенных считают, что подобная литература токсична и формирует неправильные установки и модели поведения.

Классические детские сказки считает вредными и токсичными около трети пользователей. Из них 77% считают, что произведения создают ложное восприятие норм женского поведения. В частности, 68% респондентов относятся к сказкам негативно, потому что они «воспитывают чувство жертвы», 62% — из-за «навязывания патриархальных ценностей».

Опрос проводился в мае 2025 года среди более чем 700 пользователей из разных городов России.

Большинство респондентов (70%) считают самой токсичной сказкой «Золушку». За ней идут «Русалочка» (51%), «Морозко» (45%), «Дюймовочка» (41%) и «Красавица и чудовище» (40%).

«Золушка живет в доме отца на правах служанки, Русалочка отказывается от собственной природы ради эфемерной любви к тому, кого даже не знает, Марфуша безропотно принимает издевательства мачехи и инфантилизм отца, Дюймовочка плывет по течению сначала буквально, потом фигурально, Красавица мечтает изменить Чудовище и соглашается быть его пленницей»,— поясняет результаты опроса редактор художественной литературы «Литрес» Анна Данилина.

При этом 53% респондентов указывают на положительное влияние сказок на развитие личности. 35% опрошенных регулярно рассказывают истории своим детям.

Полина Мотызлевская