В Уфе планируют построить терминал для вертолетов за 170 млн рублей

ООО «Хелипорт-Уфа» инвестировать около 170 млн руб. строительство в Уфе многофункциональной станции для обслуживания пассажирских вертолетных перевозок.

Проект, представленный главе Башкирии Радию Хабирову, предполагает создание терминала для отправки и приема вертолетов и их обслуживания.

Завершение строительства многофункциональной станции, сообщила «Ъ-Уфа» директор инвестора Ольга Старцева, запланировано на 2027 год. Она же рассказала, что «Хелипорт-Уфа» получил в аренду земельный участок площадью 2 га (находится около Южного обхода Уфы между поселком Зинино, деревней Жилиной и селом Нагаево).

В случае реализации проекта будет создано 17 рабочих мест.

ООО «Хелипорт-Уфа» зарегистрировано в 2019 году, владеет вертолетным аэродромом «Забельский» (в поселке 8 марта), занимается техническим обслуживанием и хранением воздушных судов, а также обучением пилотов. Учредителем компании является Рустам Аннамурадов (совладелец девелоперской группы компаний «Строитэк»). По данным Rusprofile, в 2024 году чистая прибыль «Хелипорт-Уфа» составила 7,6 млн руб. при выручке 16 млн руб.

Идэль Гумеров