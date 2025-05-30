Житель Светлограда пытался украсть 4 млн рублей из банкомата поликлиники

На Ставрополье в суд направлено дело 41-летнего жителя Светлограда, который пытался украсть более 3,7 млн рублей из банкомата в здании окружной поликлиники. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю

По данным следствия, вечером в выходной день мужчина при помощи гвоздодера отжал створку окна и проник в здание медицинского учреждения. Там он попытался похитить денежные средства из банкомата. Используя инструменты, обвиняемый пробовал распилить и разбить нижнюю часть аппарата, где располагался сейф с деньгами. Чтобы скрыть лицо, он надел маску.

Довести преступный замысел до конца мужчине не удалось — сработала сигнализация, и он поспешно скрылся с места происшествия. В ходе расследования обвиняемый полностью возместил ущерб, причиненный финансовой организации за порчу банкомата.

Николай Аксенов