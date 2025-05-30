Обвиняемого в попытке диверсии жителя Ишимбая арестовали на три месяца

Кировский районный суд Уфы арестовал до 20 августа 19-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, п. 4 ч. 2 ст. 281 УК РФ), говорится в пресс-релизе в Telegram-канале суда.

По версии следствия, уроженец Ишимбая по заданию, полученному от некоего лица в Telegram, попытался поджечь сотовую вышку в Демском районе Уфы. За это ему обещали 15 тыс. руб. На месте планировавшегося преступления его задержали оперативники.

Имя и фамилия обвиняемого в пресс-релизах суда и УФСБ не называется.

Идэль Гумеров