Жителя Башкирии задержали по подозрению в диверсии

Кировский райсуд Уфы арестовал 19-летнего уроженца Ишимбая, подозреваемого в покушении на диверсию (ст. 30 — ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии.

По данным ведомства, подозреваемый связался в Telegram с лицом, который предложил за 15 тыс. руб. поджечь объект сотовой связи. Выполнение «задания» должно было фиксироваться на видеокамеру.

Получив инструкции и вооружившись необходимыми инструментами, житель Башкирии отправился на место преступления в Демском районе Уфы, но при попытке поджога был задержан оперативниками УФСБ.

На какой срок избрана мера пресечения, в пресс-релизе не говорится.

Идэль Гумеров