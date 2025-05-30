Екатеринбург станет библиотечной столицей России в 2026 году

В 2026 году Екатеринбург станет библиотечной столицей России, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Многие из библиотек города станут площадками для проведения всероссийского библиотечного конгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Он отметил, что Екатеринбург славится высоким уровнем книжной и читательской культуры, при этом библиотеки в городе не только хранят книги, но и проводят образовательные, краеведческие и патриотические мероприятия. «Наша сеть библиотек — одна из крупнейших в России. Как Урал, соединяющий Европу и Азию, наши библиотеки стали связующим звеном между традиициями и инновациями. Свердловская область традиционно занимает высокие места в рейтингах самых читающих регионов страны. Каждый второй екатеринбуржец — постоянный посетитель городских библиотек»,— рассказал господин Паслер в видеоприглашении.

Напомним, более 55 тыс. жителей Свердловской области приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь», она прошла 26 апреля. В акции было задействовано более 640 площадок, размещенных в библиотеках и других учреждениях культуры и искусства. Организаторы подготовили более 2 тыс. мероприятий, большинство из которых было рассчитано на участие семей с детьми. Библиотеки региона представили читателям уникальные архивные документы, письма, заметки и издания времен Великой Отечественной войны.

Ирина Пичурина