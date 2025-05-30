МВД: мошенники похищают у детей деньги под предлогом недопуска к ЕГЭ

Злоумышленники стали связываться с детьми через поддельные аккаунты под видом сотрудников образовательных организаций. Жертвам сообщают, что их не допустят к ЕГЭ или ОГЭ, если они не зарегистрируются на какой-либо платформе. Об этом предупреждает старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Ребенок теряет способность критически оценивать происходящее»,— отмечает господин Елясов (цитата по ТАСС). Жертве предлагают перейти по фишинговой ссылке, после чего он теряет деньги. Мошенники также могут потребовать включить режим демонстрации экрана на смартфоне, чтобы получить доступ к аккаунтам ребенка.

Затем ребенок начинает получать от злоумышленников сообщения о том, что он совершил преступление, предоставив доступ к своим счетам. Мошенники угрожают, что уголовную ответственность будет нести вся семья ребенка. С помощью такой манипуляции детей пытаются вынудить передать доступ еще и к банковским картам родителей.

Ребенка просят сфотографировать карту с двух сторон или передать наличные деньги курьеру. В МВД отмечают, что было зафиксировано значительное количество таких преступлений.

29 мая в ведомстве сообщали, что злоумышленники создали фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс МВД России, для кражи персональных данных граждан.