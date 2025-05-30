Бельгийский доигровщик перешел из «Зенита-Казань» в новосибирский «Локомотив»

Новым легионером новосибирского волейбольного «Локомотива» стал 33-летний бельгиец Сэм Деру. О переходе игрока сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В своей карьере доигровщик Сэм Деру выступал за клубы Бельгии, Италии, Польши, Катара и России. Последние сезоны играл в составе «Зенита-Казань», с которым трижды становился чемпионом России.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае также было объявлено, что в следующем сезоне за «Локомотив» сыграет 18-летний болгарский связующий Симеон Николов.

Валерий Лавский