Бельгийский доигровщик перешел из «Зенита-Казань» в новосибирский «Локомотив»
Новым легионером новосибирского волейбольного «Локомотива» стал 33-летний бельгиец Сэм Деру. О переходе игрока сообщила пресс-служба клуба.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В своей карьере доигровщик Сэм Деру выступал за клубы Бельгии, Италии, Польши, Катара и России. Последние сезоны играл в составе «Зенита-Казань», с которым трижды становился чемпионом России.
Как писал «Ъ-Сибирь», в мае также было объявлено, что в следующем сезоне за «Локомотив» сыграет 18-летний болгарский связующий Симеон Николов.