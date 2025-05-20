Молодой болгарский доигровщик выступит за новосибирский волейбольный клуб

Состав новосибирского волейбольного «Локомотива» пополнит болгарский легионер. В следующем сезоне за обладателя Кубка России 2025 года выступит связующий Симеон Николов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

18-летний игрок имеет солидный стаж выступлений за сборные Болгарии разных возрастов. По данным сайта «Локомотива», вместе с ними он становился серебряным призером чемпионата Европы в прошлом году и бронзовым — в 2020 и 2022 годах.

На клубном уровне Симеон Николов выиграл в 2024 году чемпионат Болгарии вместе с софийским «Левски». Перед подписанием контракта с «Локомотивом» связующий выступал за калифорнийский «Лонг Бич Стейт Юниверсити», победивший в чемпионате одной из волейбольных лиг США.

Согласно сайту «Локомотива», в настоящее время за команду выступают сербский доигровщик Марко Ивович и его белорусский коллега по амплуа Максим Богатко.

Валерий Лавский