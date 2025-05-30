Двое обвиняемых в обрушении рудника в Приамурье переведены под домашний арест

Благовещенский горсуд смягчил меру пресечения двоим сотрудникам Ростехнадзора, в вину которым вменяют катастрофу на руднике «Пионер» в марте 2024 года в Зейском районе Амурской области, где погибли 13 горняков. Замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Павлу Смирнову и старшему госинспектору того же отдела Вере Вайтехович содержание в СИЗО суд заменил домашним арестом на три месяца, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

«Мера менее строгая, но тоже связана с изоляцией от общества. Основанием для смягчения послужило в том числе и то, что они долгое время были под стражей — с апреля 2024 года»,— сообщил руководитель пресс-службы Александр Воронин.

Было возбуждено два уголовных дела. Сотрудников Ростехнадзора обвиняют в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 3, ст. 285 УК), что может закончиться 10-летним заключением. В связи с отпуском судьи следующее заседание по делу состоится 30 июня.

Параллельно в Зейском райсуде продолжается процесс над управляющим директором рудника Алексеем Бирюковым и главным инженером Денисом Черниковым. Они обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 217 УК). Подсудимые признали свою вину. Им грозит до семи лет лишения свободы. Следующее заседание также в связи с отпуском судьи запланировано на 15 июля.

Подробнее о катастрофе — в интервью следователя «Ъ» «Все можно было, в принципе, предотвратить».

Анна Яшина, Благовещенск