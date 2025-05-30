Миллиарды уйдут под воду

ООО «Южное море» приступает к строительству в Томске акватермального комплекса с гостиницей общей площадью около 38 тыс. кв. м. Объект планируют возвести за два с половиной года и запустить в четвертом квартале 2027-го. Проект местные власти называют знаковым, таких в регионе нет. Открытие комплекса привлечет новых туристов, полагают в департаменте инвестиционной и промышленной политики Томской области. За счет этого инвесторы рассчитывают выйти на окупаемость за 5-7 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестируя 6 млрд рублей в акватермальный комплекс в Томске, инвестор рассчитывает на привлечение более 1 млн клиентов в год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Инвестируя 6 млрд рублей в акватермальный комплекс в Томске, инвестор рассчитывает на привлечение более 1 млн клиентов в год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ООО «Южное море» (Томск) реализует проект строительства акватермального комплекса и отеля на 120 номеров стоимостью 6 млрд руб. Объект построят рядом с площадью Южная, в 20 минутах от аэропорта Богашево, его общая площадь составит около 38 тыс. кв. м. Компания завершает экспертизу проекта и получает разрешение на строительство, сообщили «Ъ-Сибирь» в правительстве региона.

Согласно проекту, речь идет о строительстве акватерм на площади 21 тыс. кв. м и гостиницы площадью 10 тыс. кв. м, где также будет располагаться паркинг на 400 машиномест. Таким образом, это будет один из крупнейших в Сибири досуговых объектов. Для сравнения: площадь аквапарка «Аквамир» в Новосибирске составляет 40 тыс. кв. м, термального комплекса в Новосибирске «Мира термы» — 8 тыс. кв. м. Завершить проект планируется в четвертом квартале 2027 года.

Как сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Георгий Бородулин, акватермальная зона объединит крытые бассейны, бассейн для серфинга, водные аттракционы, открытый бассейн на эксплуатируемой кровле и wellness-зоны, в том числе зону терм, сауну, мужские и женские бани с комнатами для отдыха. Гостиница также включает деловую инфраструктуру, в том числе конференц-зал и переговорные, тренажерный и фитнес залы, заведения общепита, торговые помещения и концертную площадку open air на 800 гостей.

По словам одного из учредителей ООО «Южное море» Артема Багреева, посещаемость будущего комплекса составит более 1 млн человек ежегодно. Выход на окупаемость планируется через 5-7 лет. «Проект прошел конкурсный отбор в рамках программы льготного кредитования национального проекта «Туризм и гостеприимство». Финансирование в объеме 80% от общего объема затрат предоставил Альфабанк, остальное — собственные средства»,— прокомментировал он.

Комплекс способен диверсифицировать туристическую инфраструктуру Томской области, которая традиционно не ассоциируется с рекреативными объектами массового спроса, считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

«Перспективы проекта выглядят достаточно оптимистично, учитывая отсутствие прямой конкуренции в регионе. Однако при формировании концепции комплекса и на практике важно будет учитывать, что спрос на подобные объекты во многом зависит от платежеспособности населения и туристического потока. Учитывая, что Томск не относится к числу традиционных туристических направлений, ключевым фактором успеха станет маркетинговая стратегия, направленная на привлечение не только местных жителей, но и туристов из соседних регионов, включая Новосибирскую и Кемеровскую области, а также из Казахстана»,— полагает эксперт.

В то же время проект сопряжен с рядом инвестиционных рисков. Например, строительство и эксплуатация аквапарков требуют значительных финансовых вложений, особенно в инженерные системы, которые могут составлять до 60% от общей стоимости проекта, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Также стоит учитывать риски, связанные с сезонностью спроса и необходимостью поддержания высокой посещаемости для обеспечения рентабельности»,— комментирует он.

Даже при отсутствии конкуренции в регионе спрос может оказаться ниже запланированного из-за экономических факторов, таких как снижение доходов населения или рост цен на сопутствующие услуги, полагают опрошенные эксперты.

По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2025 года объем ввода термальных комплексов по всей России увеличится до 21 объекта. В итоге общее число терм в стране вырастет почти на треть, до 81 объекта, а их общая площадь достигнет 530 тыс. кв. м. Возрастет и средняя площадь терм. По подсчетам консалтинговой компании Nikoliers, в течение четырех лет показатель увеличится на 32%. Рост объемов ввода обусловлен высоким спросом на такой вид досуга.

Лолита Белова