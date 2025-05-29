Путин предоставил вдове Абэ президентский Aurus для поездки в Большой театр

Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой автомобиль Aurus, чтобы она добралась до Большого театра. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, президент предложил госпоже Абэ посмотреть балет «Конек-горбунок».

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был застрелен 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. Политику выстрелил в спину из пистолета бывший моряк японских сил самообороны Тэцуя Ямагами. Мотивом для нападения стало недовольство политикой экс-премьера.

Синдзо Абэ возглавлял японское правительство в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Политик установил дружеские отношения с Россией — итогом стало сотрудничество Японии и России в сфере энергетики, а также совместная хозяйственная деятельность на южных Курильских островах.

Чем известен Синдзо Абэ, читайте в материале «Ъ».