В Госдуму внесен законопроект о штрафах за сокрытие несчастных случаев на производстве

Проект федерального закона, устанавливающего административную ответственность за сокрытие, умышленное или несвоевременное сообщение работодателем полной и достоверной информации о несчастных случаях на производстве, внесен в Государственную думу.

В числе авторов — единороссы Татьяна Дьяконова, Андрей Исаев, Михаил Тарасенко, Светлана Бессараб и другие депутаты. Они предлагают дополнить статью 5.27.1 КоАП «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» новой частью 4.1, штраф до 150 тыс. руб. за недобросовестное выполнение обязанностей работодателя по извещению, оформлению и учету несчастных случаев на производстве.

По данным Федеральной службы по труду и занятости, только в 2024 году было расследовано 5139 несчастных случаев на производстве, в том числе 279 — со смертельным исходом. Авторы законопроекта заявляют, что с 2019 по 2024 год правоохранительные органы выявили около 5 тыс. фактов сокрытия несчастных случаев, из них 1277 смертельных.

«Происшествия замалчиваются, поскольку недобросовестные работодатели пытаются избежать ответственности,— говорит Татьяна Дьяконова.— Сокрытие позволяет им, в частности, избежать расходов на госэкспертизу, а также на лечение и реабилитацию пострадавших сотрудников». Отсутствие надлежащего расследования производственных травм лишает пострадавших права на страховые выплаты и мешает предотвращать подобные ситуации в будущем.

Афанасий Сборов