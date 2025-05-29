Токаев призывает включить в Совбез ООН Германию, Японию, страны Азии и Африки

Совет Безопасности ООН нужно расширить за счет Германии, Японии, стран Азии и Африки, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также считает, что в орган следует добавить развивающиеся страны на основе ротации.

«Прежде всего следует расширить Совет Безопасности,— сказал господин Токаев в интервью Al Jazeera (цитата по "Казинформ"). — Новые развивающиеся государства должны войти в состав этого ключевого органа Организации Объединенных Наций, возможно, на ротационной основе».

По словам казахстанского лидера, «в любом случае такие крупные державы, как Япония, Германия, а также представители азиатских и африканских государств, должны быть включены в Совет Безопасности или каким-то образом вовлечены в его деятельность».

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за реформу ООН. Он отметил, что «такие средние державы, как Казахстан, должны играть более значимую роль в решении и урегулировании основных международных проблем».

В Совбез ООН входят пять постоянных членов с правом вето: США, Россия, Франция, Китай и Великобритания. В 2023 году президент США Джо Байден выдвинул инициативу расширения Совета Безопасности. За расширение Совбеза ООН также выступали лидеры Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония). Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что постоянными членами также должны стать Германия, Япония, Индия и Бразилия. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступал против членства Японии и ФРГ. По его словам, орган должен быть расширен за счет Бразилии, Индии и стран Африки.

Анастасия Домбицкая