«Детей да Винчи» признали законными

Ленинский районный суд отказал прокурору Ленинского района Ульяновска в удовлетворении иска к частной образовательной организации дополнительного образования «Дети да Винчи». Прокурор требовал остановить деятельность школы, ссылаясь на то, что в ее программах имеются признаки общего образования, однако лицензия на это отсутствует. В прокуратуре отмечают, что иск направлен в защиту интересов родителей и детей центра допобразования, однако сами родители заявляют, что им такая защита не нужна, и просят не закрывать образовательный центр. Региональное минпросвещения поддерживает иск прокурора. Представители «Детей да Винчи» считают судебный процесс «значимым и знаковым», отмечая, что государственное образование ощущает конкуренцию со стороны частных образовательных центров и вместо помощи пытается их закрыть.

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29 мая Ленинский районный суд Ульяновска в полном объеме отказал в удовлетворении иска прокурора Ленинского района к автономной некоммерческой организации семейно-досугового развития и дополнительного образования по общеразвивающим программам «Дети да Винчи» (ДдВ, учредители — физлица). В иске прокурор, ссылаясь на нарушения, выявленные в ходе прошлогодней осенней проверки, требует признать незаконными действия ДдВ в связи с отсутствием лицензии на начальное и основное общее образование и приостановить незаконную образовательную деятельность до получения соответствующей лицензии. Указывая на ряд выявленных нарушений (по помещениям, по организации питания детей), истец также отмечает, что в деятельности ДдВ были выявлены признаки не дополнительного, а общего образования, проявляющиеся, в том числе, и в заявлениях организации о применении «предметного обучения» и «системно-деятельностного подхода», «что предусмотрено при реализации основных образовательных программ». Также прокуратура обратила внимание на то, что на своем сайте и в соцсети «ВКонтакте» ДдВ сообщала, что дети находятся «на заочной форме обучения в московской школе» и «промежуточные аттестации проводятся удаленно дважды в год».

В суде представители ДдВ отмечали, что замечания по помещениям и организации питания, на которые во время осенней проверки указывала прокуратура, давно устранены, а признаков основного образования в организации быть не может, поскольку она занимается только дополнительным образованием, и заявление прокуратуры о наличии в образовательном центре «предметников» говорит лишь о том, что с детьми допобразованием занимаются преподаватели, глубоко знающие соответствующие предметы, и программы «направлены на развитие творческих способностей детей, организацию их свободного времени».

По данным «Ъ», проверка прокуратуры была организована после того, как к депутатам Госдумы обратился один из ульяновских журналистов, чей ребенок занимался в ДдВ, и у которого возник конфликт с руководством центра из-за несогласия с системой оплаты (разбирательства между ними продолжаются в судах). Эту информацию «Ъ» подтвердили и в региональном минпросвещения.

Представитель министерства Валерия Безднякова в суде поддержала позицию прокуратуры, утверждая, что признаки общего образования в деятельности ДдВ имеются, в то же время заявила, что родителей центр «вводит в заблуждение», обещая им общее образование, но давая при этом только дополнительное.

Единственный из родителей, которого в четверг заслушал суд в качестве свидетеля, — директор и совладелец ООО «Наукоград» (Димитровград) Вячеслав Акрамовский, дети которого также посещают «Детей да Винчи». В беседе с «Ъ» господин Акрамовский пояснил, что «никто родителей в заблуждение не вводил, они грамотные взрослые люди, которые умеют читать договор». По его словам, он был вынужден перевести детей на домашнее образование «из-за низкого качества образования» и «продолжающегося в школах буллинга», они учатся теперь удаленно в московских школах, имеющих лицензию на общее образование, «и теперь чувствуют себя комфортно», «а посещение ДдВ дает им социализацию, углубленные знание по интересующим их направлениям, позволяет восполнить упущенные знания, обеспечивает интересный досуг». Он также заметил, что ДдВ позволяет ему не беспокоиться за своих детей, пока он находится на работе.

Независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев, представляющий в суде интересы учебного центра, обратил внимание на то, что прокурор в своем иске отмечал, что иск направлен с интересах родителей и их детей, посещающих ДдВ, в то же время сами родители — 60 человек, напротив, просят не закрывать его, они подготовили и направили председателям районного и областного судов, прокурору области и генпрокурору обращения с просьбой «не допустить приостановки деятельности образовательной организации». Господин Толкачев считает, что требование получения лицензии на общее образование равносильно полному закрытию частного образовательного центра. «Потому что это не только требования к кадрам, но и спецтребования по наличию большого здания со спортзалом и пришкольной большой территорией, оборудованием классов и так далее, на это потребуются многие сотни миллионов рублей. А “Дети да Винчи”, обладая намного меньшими ресурсами, изначально себя позиционировали как центр допобразования, который обеспечивает досуг детей, заботу о них, пока родители на работе»,— пояснил юрист. Он назвал процесс «значимым и знаковым», заметив, что региональное минпросвещения ощущает конкуренцию зарождающихся частных образовательных организаций, «воспринимает их враждебно», и это косвенно подтвердили их представители в суде, сообщив, что два года назад 1 тыс. детей не обучались в муниципальных школах Ульяновска, в этом году уже 1400 детей. «Я считаю, что губернатор региона должен выступить в защиту частного проекта, не требующего бюджетных трат, и поручить региональному минпросвещения не требовать закрытия центра, а поддержать проект»,— добавил юрист.

Будет ли прокуратура направлять апелляционную жалобу, пока неизвестно. В облпрокуратуре от комментариев отказались, отметив, что решение будет принято после изучения мотивировочной части определения суда. Директор департамента по надзору и контролю в сфере образования регионального минпросвещения Ольга Касимова также сказала, что пока не видела решения суда и комментировать его не будет, хотя «позиция министерства не изменилась», и «о ситуации министерство намерено проинформировать Рособрнадзор».

Сергей Титов, Ульяновск