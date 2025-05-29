Вокзальные комплексы Петербурга с начала года обслужили 11,3 млн пассажиров

По итогам четырех месяцев текущего года вокзальные комплексы Санкт-Петербурга обслужили в общей сложности 11,3 млн пассажиров. Из них более 3,2 млн человек проследовали в дальнем направлении, а свыше 8 млн воспользовались пригородными электричками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, лидером по пассажиропотоку за январь-апрель уже традиционно стал Московский вокзал — 3,7 млн пассажиров.

Далее по пассажиропотоку расположились: Балтийский вокзал — 2,8 млн человек, Финляндский — 2,5 млн, Витебский — 1,5 млн, Ладожский вокзал — 727 тыс. пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года ОЖД перечислила в виде налогов в региональные бюджеты Северо-Запада в общей сложности 6,7 млрд рублей. Наибольшие налоговые отчисления были направлены в Петербург (1,7 млрд рублей) и Ленинградскую область (2,2 млрд рублей).

Андрей Цедрик