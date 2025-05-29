«Это остудит пыл работодателей, манипулирующих работниками через “урезание” премий»

Государственная Дума РФ внесла в Трудовой кодекс изменения, которые требуют, чтобы работодатели при установлении систем поощрения своих работников определяли виды премий, их размеры, сроки, а также основания и условия выплаты. Новая статья ограничивает их в этом вопросе. В частности, сокращать премию теперь будет разрешено только за тот премируемый период, в котором работник совершил проступок, вне зависимости от срока, на который наложено дисциплинарное взыскание. Сокращение же размера премии не должно приводить к снижению зарплаты более чем на 20%. Поправки комментирует управляющий партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» Юрий Колесников из Ростова-на-Дону.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Сейчас работодатели зачастую используют премии как инструмент манипулирования своими сотрудниками. Так как премии для многих работников составляют значительную часть дохода (особенно в коммерческом секторе — до 30–50% от зарплаты), их произвольное сокращение стало инструментом наказания сотрудников без формальных оснований. Например, за несогласие с переработками, отказ от принятия на себя дополнительных обязанностей.

Также под предлогами кризиса, “сложной экономической ситуации” “урезание” премий снижает издержки, позволяет обходить трудовое законодательство. Ведь премии считаются формально добровольной выплатой, даже несмотря на их фактическую обязательность. По данным профсоюзов и Роструда, до 2025 года жалобы на несправедливое лишение премий входили в топ-5 трудовых споров.

Конечно, такая практика подрывает доверие между работником и работодателем, рушит модель сильного рабочего коллектива, порождает текучку теряющих кадров. Все это становится причиной снижения прибыли компании.

Принятые поправки в Трудовой кодекс в существенной части решают эту проблему, исключая ряд произвольных решений работодателей. Хотя, конечно, они же и порождают риски злоупотреблений со стороны работников. Ведь теоретически возможны случаи, когда работники, зная о защите от снижения премий, будут пренебрегать дисциплиной. Но и такие ситуации – решаемы.

Работодатель все равно сохраняет за собой право на дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, увольнение), то есть, он не утрачивает всех рычагов влияния. И в целом, снижение премии в обозначенных законом объемах не отменяет ответственности работника за допущенные нарушения.

Теперь же нам, юристам-практикам, интересно, как суды и Роструд будут применять новые нормы. Если правоприменение будет жестким, закон снизит количество конфликтов, если формальным – злоупотребления возможны с обеих сторон».