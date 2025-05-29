Служебные привязанности

Большинство опрошенных россиян хотело бы обновления государственных элит, сообщил 29 мая на круглом столе Экспертного института социальных исследований представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов. От новых управленцев, по данным социологов, люди ожидают порядочности, профессионализма, заботы о народе и патриотических проявлений. Воспитать эти качества вполне способны уже запущенные кадровые программы, в том числе для участников СВО, уверены участники обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Запрос на обновление управленческой элиты среди россиян выражен однозначно, сообщил участникам круглого стола руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов. Данные общероссийских опросов свидетельствуют, что к приходу новых управленцев во власть положительно относится 61% респондентов. «Люди хотят видеть новых людей, но эти люди должны обладать новыми качествами»,— отметил господин Мамонов. Десятку самых востребованных гражданами качеств госуправленцев открывают честность (34%) и забота о народе (21%). В целом же чаяния респондентов укладываются в пять групп основных характеристик, уточнил социолог: честность и порядочность, профессионализм и ответственность, близость к людям, патриотизм, компетентность (см. график).

На этом фоне внимания общества удостаиваются и действующие кадровые программы, сообщил Михаил Мамонов: о «Лидерах России» знают 55% опрошенных, о «Времени Героев» — 70%, при этом к последней положительно относятся 69%. Это отношение продиктовано именно пожеланиями респондентов «в части обновления элит», пояснил социолог. Так, 59% опрошенных положительно относятся к назначению участников СВО на посты различного уровня при всего 15% противников такой политики. В числе последних «приоритетно состоят те, кто сегодня недовольны властью» в целом, подчеркнул господин Мамонов.

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Запрос граждан подталкивает к обобщенному выводу о значимости характеристики «служения», полагает социолог: «Работа во имя Родины, ответственность за свое дело и свою страну — это один из ключевых запросов к элите». По данным ВЦИОМа, мнение о том, что «служить родине — значит самоотверженно и искренне отдаваться своему делу», разделяют 89% респондентов. «Служение — это как раз тот критерий, по которому мы можем отнести к элите общественного или государственного лидера»,— согласился член Общественной палаты Андрей Максимов. «Среди традиционных ценностей служение Отечеству и ответственность за его судьбу занимают особое место»,— укрепил тезис политолог Владимир Шаповалов.

Интеграцией в элиту тех, кто готов послужить, как и внедрением в уже имеющуюся элиту нужных народу качеств, заняты профильные образовательные площадки, работающие под патронажем администрации президента («Таврида», «Машук», «Сенеж», «Истоки» и т. п.), следовало из слов экспертов. «Это перезагрузка, в хорошем смысле, системы работы с кадрами, которая была в Советском Союзе»,— пояснил директор «Машука» Антон Сериков. В будущем, по его убеждению, подобные «центры знаний» охватят всю страну и станут «основой для переподготовки» всех, кто работает на государство.

Участники круглого стола, прошедшие через самые «молодые» кадровые программы, дали понять, что тоже осознают степень возложенной на них ответственности.

Например, Герой РФ, сотрудник Минпросвещения Игорь Юргин рассказал, что военный опыт приучил его чураться бездействия, любить Родину и стойко переносить все тяготы службы, а переобучение на «Времени Героев» обеспечило должный опыт в формировании управленческих команд. А участник конкурса социальных архитекторов Антон Вертунцов сообщил, что, в отличие от строго нацеленных на результат политтехнологов, специалисты нового профиля «задумываются не только о том, как я получу результат, но и о том, что останется после меня».

Григорий Лейба