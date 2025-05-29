Спортивные федерации оценили помощь букмекеров

Букмекерские конторы помогают развивать спортивные федерации. Об этом на форуме для представителей спортивной индустрии Masters of Sport заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник генерального директора Fonbet Николай Оганезов

Фото: Fonbet Советник генерального директора Fonbet Николай Оганезов

Фото: Fonbet

«Главное, чему нас научили букмекеры, — качественно проводить ивенты, работать с соцсетями, выходить на федеральные каналы и развивать личный бренд чемпионов, делая их интересными и привлекательными для молодой аудитории», — сказал господин Габдуллин.

Советник генерального директора Fonbet Николай Оганезов заявил, что букмекеры активно участвуют в развитии новых видов спорта. По его словам, букмекеры оказывают им поддержку в виде «социального спонсорства и работы на перспективу». Fonbet вместе с Федерацией спортивного программирования создал платформу Foncode.

Также господин Оганезов отметил важную роль целевых отчислений букмекерских компаний, которые идут на развитие профессионального, массового и детско-юношеского спорта: «В 2024 году общий размер обязательных отчислений составил 35,3 млрд рублей, доля Fonbet превысила 12 млрд рублей — это в два раза больше, чем в 2023 году».

По указу президента России Владимира Путина целевые отчисления от азартных игр с 1 января 2026 годы должны составлять 2,25%, с января 2028-го — 2,5%.

Таисия Орлова