В Ярославской области появится реестр ответственных предпринимателей

В Ярославской области бизнесу намерены присваивать статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Соответствующий законопроект в облдуму внес губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Законопроект «О развитии ответственного ведения бизнеса в Ярославской области» был разработан в целях устойчивого социально-экономического и инвестиционного развития региона. Под ответственным ведением бизнеса понимается деятельность ярославских юрлиц и ИП, направленная на развитие региона, в том числе, путем сохранения окружающей среды, использования наилучших технологий и тому подобного.

Ответственный субъект предпринимательской деятельности должен будет соответствовать критериям «благонадежности, социальной и экологической ответственности». Включать в региональный реестр субъектов предпринимательской деятельности будет правительство Ярославской области.

«Субъектам предпринимательской деятельности, получившим статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности, предлагается предоставлять меры поддержки в нефинансовых и финансовых (имущественных) формах»,— уточняется в пояснительной записке.

К финансовым мерам поддержки относятся налоговые льготы, субсидии, предоставление в аренду имущества на льготных условиях и земельного участка без торгов. Нефинансовые формы поддержки включают рассмотрение обращений бизнеса в приоритетном порядке, помощь в работе с ресурсоснабжающими организациями и информационно-консультационную поддержку.

Алла Чижова