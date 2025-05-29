Германия введет дополнительный налог для зарубежных интернет-корпораций

Правительство Германии готовит новый налог в отношении зарубежных онлайн-платформ, таких как Google или Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом журналу Stern сообщил министр культуры и СМИ Германии Вольфрам Ваймер. Международные интернет-корпорации будут облагаться десятипроцентным налогом на выручку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters

Господин Ваймер отметил, что германское правительство внимательно изучило опыт Австрии, где с 2020 года крупные онлайн-платформы обязаны перечислять в казну 5% от рекламных доходов в интернете. «Эти корпорации зарабатывают в Германии миллиарды с чрезвычайно высокой рентабельностью и получают огромную выгоду от средств массовой информации и культуры страны, а также от ее инфраструктуры, но они почти не платят налоги, инвестируют слишком мало и слишком мало дают обществу»,— заявил министр.

Сейчас правительство готовится к переговорам с руководством Google и других интернет-корпораций, сообщил господин Ваймер. Как отмечает Reuters, в ближайшее время канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отправиться в США для встречи с Дональдом Трампом. Официально об этой поездке пока не сообщалось.

Кирилл Сарханянц