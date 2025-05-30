Госдолг Башкирии увидели

Контрольно-счетная палата, участники общественных обсуждений и депутаты Курултая Башкирии одобрили отчет регионального министерства финансов об исполнении бюджета на 2024 год. Документ представила исполняющая обязанности главы минфина Светлана Малинская, во второй раз выполнявшая эту задачу. Докладчица не без помощи третьих лиц ответила на все вопросы и убедила почти всех депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Малинская убедила депутатов принять отчет

Фото: министерство финансов Башкирии Светлана Малинская убедила депутатов принять отчет

Фото: министерство финансов Башкирии

Главной целью финансовой политики руководства Башкирии в прошлом году было своевременное выполнение расходных обязательств с сохранением баланса и нормальной долговой нагрузки на бюджет, сообщила вчера исполняющая обязанности главы регионального минфина Светлана Малинская, выступая с отчетом перед депутатами Курултая. Аналогичная цель ставилась минфином и в 2023 году.

Главным отличием отчетов стало то, что в предыдущем отчетном году Светлана Малинская еще не руководила министерством, и на заседании Курултая выступала за действовавшего тогда министра — Лиру Игтисамову. В этом году Светлана Малинская может поставить себе в заслугу, например, рекордные доходы бюджета, едва не достигшие в 2024 году 300 млрд руб. (рост по сравнению с 2023 годом — 5,8%).

Увеличение поступлений в бюджет было обеспечено, в первую очередь, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), сборы которого выросли с 57,4 млрд в 2023 году до 70,6 млрд руб. В прошлом году сумма налога на прибыль составила 72,9 млрд руб. — на 1,5 млрд руб. меньше позапрошлогодних значений. Отрицательную динамику госпожа Малинская объяснила налоговыми льготами, а также повышением инвестиционной привлекательности региона, что привело к созданию новых рабочих мест. Новые рабочие места, по ее словам, обеспечивали дополнительные 20,2 млрд руб. поступлений от НДФЛ.

С расходами, пусть они тоже стали рекордными, достигнув 317,9 млрд руб., по словам ИО министра, также все в порядке: социальные обязательства перед гражданами выполнены, зарплаты бюджетников проиндексированы, нацпроекты финансируются. Дефицит бюджета составил 18,1 млрд руб., что значительно меньше, чем, например, в «ковидном» 2020 году, когда он достиг 39,5 млрд руб., сравнила госпожа Малинская.

Госдолг в прошлом году рос быстрее доходов: в 2024 году он увеличился на 14,6% и превысил 67,3 млрд руб. (это на 4 млрд руб. меньше установленного региональным правительством верхнего предела). Обслуживание кредитов обошлось в 2,2 млрд руб., что на 15,2% больше, чем годом ранее.

Тема госдолга заинтересовала депутата Владимира Нагорного (фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Он спросил, под какой процент Башкирия взяла в кредит 7,5 млрд руб. Светлана Малинская поспешила развеять его опасения о дороговизне заемных денег, заверив, что республика брала деньги для «ликвидации кассового разрыва» и погасила долг всего за один месяц.

Участник СВО Яков Кугубаев («Единая Россия») похвалил республику за поддержку военнослужащих, подчеркнув, что другим регионам до ее уровня «еще тянуться и тянуться», но все же уточнил, сколько на эти цели выделено средств. Госпожа Малинская привела цифры, неоднократно называвшиеся ранее: 40 мер поддержки участников СВО и их близких обошлись Башкирии в 13 млрд руб.

Единоросс Рамазан Рамазанов попросил уточнить, в какую сумму обходятся лекарства льготникам. Исполняющая обязанности министра гордо заявила, что за три года объем финансирования увеличился в два раза и в 2024 году достиг 7,5 млрд руб. В расчете на душу населения на одного льготника в 2023 году потратили 27,7 тыс., в 2024 — 31 тыс., а в этом году будет 38 тыс. руб., уточнила она.

Его однопартиец Рустам Ахмадинуров сначала похвалил докладчицу за рекордные доходы, а потом посетовал на медленный рост расходов на физкультуру и спорт. Кроме того, депутат пожаловался на сокращение финансирования спортивных федераций на 30% в республиканской адресной инвестиционной программе и выразил обеспокоенность положением хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Госпожа Малинская медленный рост расходов на спорт опровергла, объяснив парламентариям, что физкультура и спорт финансируются не только напрямую, но и косвенно — например, за счет спортивных объектов (таких как дворцы и центры борьбы, фехтования и гребного слалома). Финансирование этих учреждений, по ее словам, — забота их руководителей и минспорта Башкирии.

Ответ на вопрос о поддержке спортивных федераций был более обтекаем. Сначала глава финансового ведомства, очевидно парируя довод господина Ахмадинурова об уменьшении финансирования, предположила, что «коллеги заблуждаются», а затем прозвучало привычное для сотрудников любой бюджетной сферы объяснение: сокращение и оптимизация расходов. Действительно, лимиты были доведены лишь на 70%, что по мнению докладчицы, не приведет к закрытию каких-либо спортивных сообществ.

Когда речь зашла о финансировании главной хоккейной команды республики, на помощь министру финансов пришел присутствовавший на заседании Радий Хабиров. он был и сам не прочь расставить точки над «i».

Глава республики заверил, что с «Салаватом Юлаевым» все в порядке, потому что «Башнефть» продолжит его поддерживать. А бюджетные деньги пойдут на другие профессиональные клубы: волейбольный «Динамо-Урал» и баскетбольный «Динамо». Также господин Хабиров поддержал госпожу Малинскую в том, что хоккею пора бы задуматься и о других источниках финансирования.

В итоге отчет министерства финансов приняли главный аудитор республики Константин Шагимуратов, общественность (в лице 12 из 13 инициативных граждан) и, главное, 105 из 106 депутатов Курултая.

Идэль Гумеров