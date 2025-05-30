НОВАТЭК зашел в Переделкино

НОВАТЭК (MOEX: NVTK) рассматривает возможность приобретения около 12 тыс. кв. м в бизнес-парке «Абсолют Переделкино» от ГК «Абсолют» Александра Светакова. Опрошенные “Ъ” эксперты оценивают стоимость объекта в 2,4–3,4 млрд руб. Подыскать большой объем площадей для аренды непросто, поэтому крупные компании все чаще делают выбор в пользу покупки офиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК договаривается с ГК «Абсолют» Александра Светакова о приобретении офисного корпуса общей площадью 12,1 тыс. кв. м в бизнес-парке «Абсолют Переделкино» недалеко от аэропорта Внуково в Москве, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Собеседник “Ъ” знает, что застройщик снял с продажи один из четырех офисных корпусов, находящихся в парке. НОВАТЭК не ответили на запрос “Ъ”. В «Абсолюте» отказались от комментариев.

НОВАТЭК мог заплатить за покупку офисного корпуса около 2,4–2,7 млрд руб., оценивает исполнительный директор консалтинговой компании Remain Александр Богданов. По мнению руководителя офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксении Харкевич, приобретение здания в бизнес-парке «Абсолют Переделкино» могло обойтись компании в 3,1–3,4 млрд руб.

Офисное здание в «Абсолют Переделкино» НОВАТЭК мог приобрести для одной из дочерних компаний, предполагает директор по продажам и приобретениям инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Дмитрий Антонов. НОВАТЭК решил приобрести новый офис для консолидации своих структур или размещения бэк-офиса в одном здании из-за нехватки места в текущей штаб-квартире, не исключает Александр Богданов. Штаб-квартира НОВАТЭКа расположена на улице Удальцова на юго-западе Москвы, что может обеспечить хорошую транспортную связь между офисами.

НОВАТЭК — одна из крупнейших компаний по производству СПГ, занимающая около 18–20% на российском газовом рынке. По последней раскрытой отчетности, основными акционерами являются Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, французская корпорация Total и «Газпром». По собственным данным, выручка компании в 2024 году выросла на 7% год к году, до 493,5 млрд руб.

Бизнес-парк «Абсолют Переделкино», находящийся недалеко от аэропорта Внуково, состоит из четырех офисных корпусов. Общая площадь составляет 43,2 тыс. кв. м. Текущий объем строительства застройщика объекта ГК «Абсолют» Александра Светакова, по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», — 551 тыс. кв. м.

В связи с дефицитом офисных пространств в сложившихся деловых кластерах Москвы компании вынуждены подыскивать недвижимость в отдаленных от центра города локациях, отмечает руководитель офисной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Ирина Хорошилова. Уже к концу 2025 года доля свободных площадей в офисах Москвы снизится на 0,6 процентного пункта год к году, до 4,9%, прогнозируют в консалтинговой компании Nikoliers.

Однако, отмечает Александр Богданов, бизнес-центры далеко от центра города чаще всего предлагаются для продажи небольшими блоками, поэтому приобрести качественное офисное здание целиком может быть затруднительно. По словам Ирины Хорошиловой, усложняет поиск офиса дефицит офисного предложения для аренды: в таких условиях покупка стала для многих компаний единственным способом закрепиться в нужных локациях и обеспечить себя крупными площадями.

София Мешкова, Татьяна Дятел