Московский зоопарк заберет яйца краснокнижного журавля из гнезда в аэропорту Улан-Удэ
Сотрудники аэропорта Байкал (Улан-Удэ) передадут в Центр воспроизводства редких птиц в Московском зоопарке яйца редкой птицы — журавля-красавки. Он занесен в Красную книгу России. Как сообщает пресс-служба аэропорта, гнездо с кладкой было обнаружено во время планового осмотра территории аэродрома.
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«Птицы вблизи аэродрома — угроза безопасности полетов. Даже один инцидент может привести к серьезным последствиям. По правилам гнездование таких птиц здесь недопустимо»,— отмечается в сообщении. Аэропорт уже оформляет документы для законной транспортировки необычной находки.