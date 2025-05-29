Московский зоопарк заберет яйца краснокнижного журавля из гнезда в аэропорту Улан-Удэ

Сотрудники аэропорта Байкал (Улан-Удэ) передадут в Центр воспроизводства редких птиц в Московском зоопарке яйца редкой птицы — журавля-красавки. Он занесен в Красную книгу России. Как сообщает пресс-служба аэропорта, гнездо с кладкой было обнаружено во время планового осмотра территории аэродрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Официальный канал Международного аэропорта Байкал Фото: Официальный канал Международного аэропорта Байкал Следующая фотография 1 / 2 Фото: Официальный канал Международного аэропорта Байкал Фото: Официальный канал Международного аэропорта Байкал

«Птицы вблизи аэродрома — угроза безопасности полетов. Даже один инцидент может привести к серьезным последствиям. По правилам гнездование таких птиц здесь недопустимо»,— отмечается в сообщении. Аэропорт уже оформляет документы для законной транспортировки необычной находки.

Влад Никифоров, Иркутск