Адвоката из Калининграда Марию Бонцлер заподозрили в госизмене

В Telegram-канале партии «Яблоко» сообщили об обысках у двух калининградских адвокатов: Марии Бонцлер и Романа Морозова. Госпожу Бонцлер правоохранители подозревают в госизмене. Господина Морозова, состоящего в региональном отделении «Яблока», называют «партнером адвоката».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Мария Бонцлер во время задержания

Фото: Телеграм-канал СУ СК России по Калининградской области Адвокат Мария Бонцлер во время задержания

Фото: Телеграм-канал СУ СК России по Калининградской области

У политика изъяли телефон и жесткие диски из компьютера. Следователь также интересовался его причастностью к деятельности организации «Мемориал» (признана иноагентом и ликвидирована по решению суда). «Яблоко» планирует подать ходатайство в областной суд о незаконном проведении обыска и нарушении адвокатской тайны.

В региональном управлении СКР подтвердили задержание госпожи Бонцлер, в ее отношении возбудили дело о госизмене. Ведомство считает, что фигурантка в 2024 году передала спецслужбам недружественного государства данные о силовиках, о которых она знала из-за адвокатской деятельности. Обыски провели в том числе у адвокатов, «осведомленных о преступной деятельности фигурантки». Следствие будет просить суд об аресте женщины.

Мария Бонцлер и Роман Морозов были адвокатами пенсионера из Советска Игоря Барышникова. Его приговорили к семи с половиной годам общего режима по делу о фейках о ВС РФ. В 2022 году госпожу Бонцлер также оштрафовали на 60 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.

Никита Черненко