Спецслужбы Германии обеспокоены «тройками»

28 мая федеральная прокуратура Германии объявила о предъявлении обвинений гражданам Украины, Армении и России. Их подозревают в сборе данных для возможного покушения на проживающего в Германии бывшего украинского военного. Неделей раньше в Мюнхене начались слушания по делу другой «тройки», которая, по версии следствия, готовила диверсии по заданию Москвы. Российские власти считают происходящее откровенной провокацией, направленной на «дальнейшее разрушение российско-германских отношений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в шпионаже Дитер сопровождается в суд в Мюнхене

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Обвиняемый в шпионаже Дитер сопровождается в суд в Мюнхене

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

История с тремя выходцами из бывших союзных республик началась еще в мае 2024 года. Тогда, как утверждают следователи, они получили от российской спецслужбы задание выследить бывшего украинского офицера, проживающего в Германии.

Объект слежки — экс-сотрудник военной разведки Украины, которого в Москве подозревают в военных преступлениях, включая казнь российских военнопленных.

Федеральная прокуратура считает, что конечной целью операции могла быть его ликвидация.

По версии обвинения, исполнители планировали пригласить отставника на встречу в кафе в центре Франкфурта 19 июня 2024 года, чтобы окончательно подтвердить его личность и собрать дополнительные сведения. Однако бывший военный, заподозрив неладное, обратился в полицию и на встречу не явился. Все трое подозреваемых были вскоре задержаны и с тех пор находятся под стражей.

Согласно данным прокуратуры, один из участников — гражданин Армении — выступал связным, передававшим указания российской спецслужбы. Он и его предполагаемые сообщники обвиняются в работе на иностранную разведку с особо отягчающими обстоятельствами. Дело передано в Высший земельный суд Франкфурта, который решит, запускать ли судебный процесс.

Параллельно военный суд в Мюнхене рассматривает дело другой предполагаемой российской разведывательной группы. 20 мая там стартовал процесс против троих мужчин с двойным гражданством — России и Германии. По версии следствия, они собирали сведения о транспортировке военной техники, следили за американской базой Графенвёр и нефтеперерабатывающим заводом в Баварии.

Цель — осложнить поставки вооружений на Украину, в том числе путем поджогов и диверсий на железных дорогах.

Предполагаемый организатор, по имени Дитер, по версии обвинения, воевал на стороне ДНР, а с 2023 года работал на российскую разведку уже внутри Германии.

Федеральная прокуратура задержала подозреваемых в апреле 2024 года, а предъявила обвинения в сентябре — тогда речь шла о связях подозреваемых с Донецкой народной республикой, признанной в Германии террористической организацией. Позже им инкриминировали шпионаж и подготовку подрывной деятельности, а дела объединили в одно производство.

Процесс обещает быть долгим: суд запланировал более 40 заседаний. Вердикт ожидается к концу года — 23 декабря.

Посольство России в Германии еще в апреле 2024 года отвергло обвинения, назвав их бездоказательными. «Рассматриваем указанный демарш как откровенную провокацию, направленную на разжигание в ФРГ и без того зашкаливающей шпиономании, повышение градуса антироссийских настроений, дальнейшее разрушение российско-германских отношений»,— заявили тогда в дипмиссии.

Тем временем служба военной контрразведки Германии (MAD) в ежегодном докладе от 12 сентября 2024 года отметила усиление активности российских спецслужб в ФРГ и изменение их тактики.

По данным MAD, российская разведка активно собирает сведения о маршрутах военной помощи Киеву и размещении западных вооружений на Украине. Если раньше интерес спецслужб РФ к военной политике Германии был преимущественно стратегическим, то теперь, утверждают в германской контрразведке, он приобретает прикладной, тактический характер с целью обеспечить преимущество российским силам на поле боя.

Вероника Вишнякова