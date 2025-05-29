Лукашенко: падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании с советом министров предложил способы борьбы с падежом скота, который он назвал рекордным в истории страны. Об этом сообщило информагентство «БелТА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума!» — сказал господин Лукашенко. Он призвал выкупать скот из тех хозяйств, где фиксируется массовая гибель животных, и отдавать в «нормальные хозяйства». Белорусский президент также добавил, что за попустительство падежу скота нужно нести уголовную ответственность.

Президент также поделился результатами оперативного контроля, согласно которому районные врачи помогают врачам в хозяйствах скрывать падеж скота.

«Я, как человек деревенский и работавший в сельском хозяйстве, вообще не понимаю, как можно допустить гибель маленьких этих деток — телят. Как это можно?» — выразил свое возмущение господин Лукашенко.

«БелТА» уточнили, что президент не стал углубляться в вопрос падежа скота, так как тема падежа не являлась главной на совещании с министерствами. Он пообещал отдельный предметный разговор по этому вопросу.