Нижегородские власти готовят закон о развитии ответственного ведения бизнеса

Правительство Нижегородской области опубликовало проект закона о развитии ответственного ведения бизнеса, разработанный минэкономразвития региона. До 24 июня 2025 года он проходит публичные консультации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Власти намерены создать реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности Нижегородской области, которые будут иметь меры поддержки.

Ответственное ведение бизнеса объясняется как «деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, способствующая устойчивому развитию Нижегородской области, в том числе путем сохранения окружающей среды, использования наилучших доступных технологий, установления дополнительных социальных гарантий для сотрудников и членов их семей, реализации экологических, социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов, связанных с повышением уровня жизни и комфорта населения субъекта Российской Федерации».

Ответственные предпринимателям обещают в том числе право приоритетного рассмотрения обращений и заявлений, налоговые льготы, предоставление участков без торгов, возмещение затрат и другие преференции.

Соответствует ли кандидат принципам развития ответственного ведения бизнеса (благонадежность, социальная и экологическая ответственность), и достоин ли он включения в реестр, будет решать региональное правительство. Критерии соответствия оно должно утвердить своим подзаконным актом.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ранее на комиссии Госсовета по экологии под председательством нижегородского губернатора Глеба Никитина обсуждали вопрос об экологической ответственности бизнеса.

Анастасия Титова