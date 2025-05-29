В Самаре появятся автомобили «Яндекс Такси» с рисунками детей

На улицах Самары появятся 70 автомобилей «Яндекс Такси» с рисунками подопечных благотворительного фонда «Вера Надежда Любовь». Фонд организует бесплатные реабилитационные курсы для детей с инвалидностью и помогает им с социальной адаптацией. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Такси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Цель проекта — поддержать некоммерческие организации, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями или оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

Кроме фонда «Вера Надежда Любовь» в проекте приняли участие еще 9 НКО — партнеров благотворительного фонда «Яндекса» «Помощь рядом»: «Обнаженные сердца», «Фонд Хабенского», «Счастье слышать», «Дети Марии», «Юнити», «Солнечные дети», «Нить добра», «Добрый-Юг» и «Звезда».

Всего обновлено оформление 2000 автомобилей тарифа «Детский», которые появятся в городах России с населением больше миллиона человек.

Сабрина Самедова