Аналитики «Яндекс Недвижимость» заявили о стагнации на рынке недвижимости Самары

Медианная цена кв. м жилья в новостройках Самары в мае составила 128 тыс. руб. За последний месяц она сократилась на 0,2%, что может считаться стагнацией. Об этом сообщают аналитики «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,6 млн руб., а средняя площадь — 58,2 кв.м. При этом в Самаре самое дешевое жилье в новостройках среди всех 16 городов-миллионников России. Средняя стоимость 1 кв. м жилья в Казани составляет 243 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — 194 тыс. руб., в Уфе — 172 тыс. руб., в Волгограде — 138 тыс. руб.

В 12 из 16 городов-миллионников фиксируется увеличение стоимости жилья в новостройках.

Андрей Сазонов