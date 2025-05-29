В Уфе десять участников ОПГ получили условные сроки за организацию казино

Калининский райсуд Уфы вынес приговор десятерым участникам организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и нарушении авторских прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ). Приговор — от полутора до четырех лет условно, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Суд установил, что в 2021-2022 годах фигуранты дела организовали два подпольных казино в арендованных нежилых помещениях в Черниковке и Деме. Для проведения азартных игр они купили компьютеры и установили на них нелицензированное программное обеспечение. Организаторы руководили преступной деятельностью, а соучастники выполняли роли кассиров-операторов и системных администраторов. Незаконный доход составил 5 млн руб.

В августе 2022 года полицейские обнаружили казино, было изъято около 40 единиц игрового оборудования.

Ущерб правообладателю от использования нелицензионного ПО составил около 1,7 млн руб.

Венера Хисамова