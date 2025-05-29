Финалисты не по шаблону

В субботу, 31 мая, в решающем матче Лиги чемпионов встретятся две команды, которые перед его стартом как очень вероятные претенденты на победу в ней не воспринимались, но по ходу турнира предъявили качества, делающие их похожими на вполне достойных охотников за главным клубным трофеем. А перцу мюнхенскому финалу с участием ПСЖ и «Интера» придает то обстоятельство, что это очень разные достоинства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В финале Лиги чемпионов грозная линия атаки ПСЖ, созданная Луисом Энрике (слева), столкнется с надежнейшей игрой в обороне «Интера», построенной Симоне Индзаги

Фото: Marc Atkins, Jonathan Moscrop / Getty Images В финале Лиги чемпионов грозная линия атаки ПСЖ, созданная Луисом Энрике (слева), столкнется с надежнейшей игрой в обороне «Интера», построенной Симоне Индзаги

Фото: Marc Atkins, Jonathan Moscrop / Getty Images

Афиша финала на мюнхенской Allianz Arena, конечно, выглядит довольно специфической, отличаясь от афиш чуть ли не всех решающих матчей Лиги чемпионов, предшествовавших нынешнему. До них обязательно добирались клубы, про которые всем было понятно: ну да, в таком матче им самое место. Гранды из грандов со всеми полагающимися сливкам футбольной элиты атрибутами. Иногда состав участников главной еврокубковой игры состоял из них полностью, иногда — наполовину, будучи разбавлен каким-нибудь выскочкой, грандом «второго эшелона», вряд ли имеющим серьезные шансы настоящего гиганта свалить. Да хотя бы как в двух предыдущих сезонах: в финале 2024 года «Реал» разобрался с дортмундской «Боруссией», а в финале 2023-го «Манчестер Сити» — с «Интером».

А сейчас что-то режет глаз, как резал осенью только что запущенный Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) новый формат Лиги чемпионов — без деления на группы, с лишним раундом play-off. А все потому, что оба финалиста по привычным стандартам и шаблонам — выскочки.

У ПСЖ, который долго был печальной иллюстрацией тезиса о том, что колоссальные инвестиции в футболе — это еще далеко не гарантия колоссальных успехов, в портфолио вообще нет побед в главном еврокубке, а завершающийся сезон многим перед его открытием казался чем-то вроде переходного к какой-то новой модели для парижан. Вслед за уехавшим еще в 2023 году доигрывать в США Лионелем Месси летом 2024-го они попрощались со сбежавшим все-таки в «Реал» Килианом Мбаппе, помолодели. Тут вроде не до взлетов — наиграть бы сочетания и схемы, проверить как следует новичков, таких как приобретенный у «Краснодара» российский голкипер Матвей Сафонов, который пока все же остается дублером Джанлуиджи Доннаруммы, но уже выходит в основе на матчи серьезного значения: Кубок Франции, разгромив «Реймс» — 3:0, ПСЖ выиграл с ним в воротах.

У «Интера» таких — наивысшей ценности — побед целых три, но последняя датирована аж 2010 годом. С тех пор рассуждать о нем как о ровне континентальным фронтменам, например английским или испанским, никому в голову не приходило: не тот уровень, не те возможности, не та закалка. Прорыв двухлетней давности смотрелся скорее счастливым озарением.

Но тут, разумеется, необходима оговорка. Имидж двух команд по ходу сезона постепенно менялся. А перед финалом даже колет мысль, что не такие уж они выскочки, шального и в том и в другом восхождении — минимум. И причина не только в наборе пройденных соперниками оппонентов: у ПСЖ в нем два лучших английских клуба — «Ливерпуль» с «Арсеналом», у «Интера» —«Барселона» с «Баварией», чемпионы Испании и Германии. Такие барьеры на голой удаче точно не возьмешь.

Однако есть фактор позначимее.

Претендент на статус футбольного лидера — это, как правило, не просто классный и дорогой клуб, а клуб с каким-то эксклюзивным качеством, явно его выделяющим среди всех. И эти качества у финалистов, когда вспоминаешь их путь в Мюнхен, обнаруживаются без труда.

В истории с ПСЖ сразу цепляет взгляд количество забитых им голов в четырех раундах play-off. Их 19 в 8 матчах. Десять, правда, забиты в дополнительном раунде «Бресту», но, скажем, в четвертьфинале очень крепкая в принципе «Астон Вилла» пропустила от парижан пять раз, а «Арсенал» в полуфинале — трижды. И они по полной программе настрадались от французской атаки, от этого венчающего ее подвижного, ртутного и в то же время злющего, как стая голодных волков, треугольника, придуманного тренером Луисом Энрике, от рывков Усмана Дембеле, от дриблинга Хвичи Кварацхелии. Муки выбора для Энрике будут связаны с тем, кого им выделить в помощь, но муки скорее сладкие, так как и Брэдли Баркола, и Дезире Дуэ хороши и ничего, как правило, не портят.

В истории с «Интером» цепляет взгляд количество голов пропущенных. Их 11 в 14 матчах в рамках турнира, считая и регулярный чемпионат, и три раунда play-off. И так мало. Но если оставить за скобками похожее на какую-то аномалию полуфинальное противостояние с «Барселоной» с чертовой дюжиной побывавших в сетке мячей, из которых шесть — в активе каталонцев, то выходит и вовсе мизер — 5 голов в 12 играх. В общем, поставленная наставником «Интера» Симоне Индзаги игра в обороне, замешанная на бесстрашии Франческо Ачерби, крепости Алессандро Бастони, неутомимости Дензела Дюмфриса,— примерно такой же шедевр, как настроенная Луисом Энрике игра атакующего звена ПСЖ.

А их финал с учетом этих наблюдений начинает искрить совсем веселыми красками: столкновение двух непохожих подходов всегда интереснее, чем когда бьются лбами две похожие конструкции.

Здесь, правда, снова нелишними будут оговорки. Допустим, насчет того, что козырей у противников предостаточно и вне ключевых линий и никуда не денешься от напоминая о подвигах Джанлуиджи Доннаруммы или статистики в этой Лиге чемпионов фантастически «горячего» форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, у которого на счету девять мячей. Как нелишним будет, оценивая расклад, зафиксировать, что предшествовавшие финалу недели клубы провели по-разному. ПСЖ, давным-давно обеспечивший себе золото чемпионата Франции, играл расслабленно, тасуя основу и не слишком заботясь о результатах. «Интер», вплоть до заключительного тура дравшийся за золото чемпионата Италии, доставшееся «Наполи», расслабиться не мог. Хотя какой из двух режимов полезнее перед матчем особенного ранга, какой надежнее держит в тонусе, предположить ничуть не легче, чем сопоставить потенциал лихой парижской атаки с потенциалом железобетонной миланской обороны.

Алексей Доспехов