Стены спорного кремля
Переименование Ярославского музея-заповедника вызвало споры ученых и общественников
В Ярославле возникла публичная дискуссия вокруг новой вывески «Ярославский кремль», которая появилась на крепостной стене музея-заповедника. Инициатор изменений губернатор Михаил Евраев считает, что такое название привлечет туристов. Члены областного отделения ВООПиК выступили с критикой этого решения. Они говорят, что кремль в Ярославле исторически находился в другом месте. Кандидат исторических наук Виктор Куликов предложил третье название — «Дом святого Спаса».
Новая вывеска музея-заповедника
Фото: Ярославский музей-заповедник
27 мая на входе в Ярославский музей-заповедник на Богоявленской площади в Ярославле появилась новая вывеска — «Ярославский Кремль. Название народное». Ранее эти изменения анонсировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Многие туристы, которые к нам приезжают, называют Ярославский музей-заповедник кремлем. Это название часто используют в обиходе и жители региона. Ансамбль действительно напоминает кремль — он расположен на центральной площади Ярославля и впечатляет своим видом. Поэтому решили заменить вывеску на музее на народную. Теперь он будет называться "Ярославский кремль". При этом юридически учреждение сохранит свое прежнее название»,— написал в своем Telegram-канале господин Евраев.
Он уверен, что подобное переименование повысит узнаваемость музея-заповедника и упростит туристам ориентирование в Ярославле.
Музей-заповедник находится в комплексе зданий бывшего Спасо-Преображенского монастыря, основанного в 1216 году. В 1787 году монастырь был упразднен, а его здания занял Ярославский архиерейский дом, здесь разместилась резиденция главы Ярославско-ростовской епархии. В 1918 году архиерейский дом был закрыт, здания занимали различные учреждения. В 1959 году в комплексе открылся музей-заповедник.
Президиум ярославского отделения ВООПиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) под руководством известного архитектора-реставратора Вячеслава Сафронова выступил с критикой новой вывески. В письме на имя губернатора защитники памятников указали, что настоящий средневековый кремль — Рубленый город — находился в другом месте — на Стрелке. В областном отделении ВООПиК считают, что Ярославский музей-заповедник имеет свой узнаваемый бренд, который необходимо сохранить.
«Данное решение наносит урон имиджу Ярославля и может послужить поводом для критики правительства региона, поскольку данная вывеска противоречит исторической действительности. Михаил Яковлевич, учитывая большой общественный резонанс данной инициативы, возможные негативные последствия, связанные с репутационными рисками Ярославской области в образовательной, туристической, музейной и религиозной сферах, просим вас сохранить существующую вывеску с названием музейного комплекса»,— говорится в обращении.
Член общественного совета при региональном министерстве туризма, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ЯрГУ им. Демидова Виктор Куликов поддерживает инициативу о переименовании в части упрощения названия «для лучшего продвижения музея-заповедника на туристическом рынке». Но не в «кремль».
«Ярославский кремль — это ошибка. Подавляющее большинство знаковых объектов в мире и в России пытаются сохранить свои собственные локальные названия, например, Псковский Кром. Не нужно использовать в нейминге популярные термины, это не привлечет туристов. Туристы едут за отличным, уникальным. Кремль всегда будет в Москве, а все остальное будет вторичным. Ярославское княжество в Средневековье не считало себя ниже Москвы, Ярославль достоин собственного имени»,— рассказал господин Куликов «Ъ-Ярославль».
По мнению Виктора Куликова, объекту нужно вернуть уникальное историческое название, которое использовалось в Средневековье, но было забыто — «Дом Святого Спаса». Это же название упоминается в жалованной грамоте ярославского князя Василия Грозные Очи (1321 по 1345 год).
«Грамота князя Василия Давыдовича является юридическим документом, который четко фиксирует название монастыря. Был культ образа Спаса в регионе, который подтверждается большим количеством Спасских монастырей. А главный монастырь, располагавшийся в Ярославле, это Дом святого Спаса. Дом, в котором объединялась ярославская идентичность. Именно этот бренд нужно использовать. Дом святого Спаса никогда не был кремлем, но и словосочетание "Спасо-Преображенский монастырь" устоялось только к 19 веку, и оно также не отражает ту колоссальную роль, которую играла обитель в средневековье для города и княжества»,— поделился эксперт.
По его мнению, доводы градозащитников о Рубленом городе «уводят дискуссию не туда». До сих пор у историков есть разные мнения, где мог находиться административный центр Ярославского княжества.
«Рубленый город — это понятие очень позднее и относится к острогу с двором воеводы, который был построен в 17 веке на Стрелке. Древний ярославский детинец с двором князя Константина был, видимо, заброшен после смены династии в начале 1260-х годов. По крайней мере, мы не понимаем, что на Стрелке происходило в период 13-15 веков, археологический материал этого периода настолько бедный, что создается ощущение, что там был пустырь. Возможно, не только духовный центр княжества был в Доме Спаса (вокруг гробниц ярославских княжат), но и политический»,— заключил Виктор Куликов.
Он обратил внимание, что вопрос названия музея-заповедника требует дополнительного обсуждения с участием экспертов, в том числе историков. В музее-заповеднике в первый же день установки новой вывески сообщили о возникшем у горожан интересе.
«Стилизованная под старинное письмо надпись у Северных ворот уже привлекла внимание и прохожих, и посетителей музея-заповедника. Народ подходит, читает, делает селфи. А заодно не обходит вниманием и старую табличку 1950-х годов, рассказывающую о Спасо-Преображенском монастыре»,— говорится в сообщении музея.
В музее считают, что формулировка на вывеске «Ярославский кремль. Название народное» призывает горожан вспомнить исторические факты из жизни города. «Это не значит, что поставлена точка в дискуссии "Кремль – не Кремль", название-то действительно народное»,— говорится в сообщении музея-заповедника.
С 28 мая в Ярославском музее-заповеднике проводят бесплатную экскурсию «Ярославский не Кремль». В описании к мероприятию поясняется, что посетители смогут «взглянуть на знакомые стены с новой точки зрения и вместе разобраться, как менялось восприятие архитектурного ансамбля на протяжении веков».