Стены спорного кремля

В Ярославле возникла публичная дискуссия вокруг новой вывески «Ярославский кремль», которая появилась на крепостной стене музея-заповедника. Инициатор изменений губернатор Михаил Евраев считает, что такое название привлечет туристов. Члены областного отделения ВООПиК выступили с критикой этого решения. Они говорят, что кремль в Ярославле исторически находился в другом месте. Кандидат исторических наук Виктор Куликов предложил третье название — «Дом святого Спаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая вывеска музея-заповедника

Фото: Ярославский музей-заповедник Новая вывеска музея-заповедника

Фото: Ярославский музей-заповедник

27 мая на входе в Ярославский музей-заповедник на Богоявленской площади в Ярославле появилась новая вывеска — «Ярославский Кремль. Название народное». Ранее эти изменения анонсировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Многие туристы, которые к нам приезжают, называют Ярославский музей-заповедник кремлем. Это название часто используют в обиходе и жители региона. Ансамбль действительно напоминает кремль — он расположен на центральной площади Ярославля и впечатляет своим видом. Поэтому решили заменить вывеску на музее на народную. Теперь он будет называться "Ярославский кремль". При этом юридически учреждение сохранит свое прежнее название»,— написал в своем Telegram-канале господин Евраев.

Он уверен, что подобное переименование повысит узнаваемость музея-заповедника и упростит туристам ориентирование в Ярославле.

Музей-заповедник находится в комплексе зданий бывшего Спасо-Преображенского монастыря, основанного в 1216 году. В 1787 году монастырь был упразднен, а его здания занял Ярославский архиерейский дом, здесь разместилась резиденция главы Ярославско-ростовской епархии. В 1918 году архиерейский дом был закрыт, здания занимали различные учреждения. В 1959 году в комплексе открылся музей-заповедник.

Президиум ярославского отделения ВООПиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) под руководством известного архитектора-реставратора Вячеслава Сафронова выступил с критикой новой вывески. В письме на имя губернатора защитники памятников указали, что настоящий средневековый кремль — Рубленый город — находился в другом месте — на Стрелке. В областном отделении ВООПиК считают, что Ярославский музей-заповедник имеет свой узнаваемый бренд, который необходимо сохранить.

«Данное решение наносит урон имиджу Ярославля и может послужить поводом для критики правительства региона, поскольку данная вывеска противоречит исторической действительности. Михаил Яковлевич, учитывая большой общественный резонанс данной инициативы, возможные негативные последствия, связанные с репутационными рисками Ярославской области в образовательной, туристической, музейной и религиозной сферах, просим вас сохранить существующую вывеску с названием музейного комплекса»,— говорится в обращении.

Член общественного совета при региональном министерстве туризма, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ЯрГУ им. Демидова Виктор Куликов поддерживает инициативу о переименовании в части упрощения названия «для лучшего продвижения музея-заповедника на туристическом рынке». Но не в «кремль».

«Ярославский кремль — это ошибка. Подавляющее большинство знаковых объектов в мире и в России пытаются сохранить свои собственные локальные названия, например, Псковский Кром. Не нужно использовать в нейминге популярные термины, это не привлечет туристов. Туристы едут за отличным, уникальным. Кремль всегда будет в Москве, а все остальное будет вторичным. Ярославское княжество в Средневековье не считало себя ниже Москвы, Ярославль достоин собственного имени»,— рассказал господин Куликов «Ъ-Ярославль».

По мнению Виктора Куликова, объекту нужно вернуть уникальное историческое название, которое использовалось в Средневековье, но было забыто — «Дом Святого Спаса». Это же название упоминается в жалованной грамоте ярославского князя Василия Грозные Очи (1321 по 1345 год).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Грамота ярославского князя Василия Грозные Очи, Дом святого Спаса упоминается на первой странице во втором абзаце на третьей строке Фото: предоставил Виктор Куликов Фото: предоставил Виктор Куликов Следующая фотография 1 / 2 Грамота ярославского князя Василия Грозные Очи, Дом святого Спаса упоминается на первой странице во втором абзаце на третьей строке Фото: предоставил Виктор Куликов Фото: предоставил Виктор Куликов

«Грамота князя Василия Давыдовича является юридическим документом, который четко фиксирует название монастыря. Был культ образа Спаса в регионе, который подтверждается большим количеством Спасских монастырей. А главный монастырь, располагавшийся в Ярославле, это Дом святого Спаса. Дом, в котором объединялась ярославская идентичность. Именно этот бренд нужно использовать. Дом святого Спаса никогда не был кремлем, но и словосочетание "Спасо-Преображенский монастырь" устоялось только к 19 веку, и оно также не отражает ту колоссальную роль, которую играла обитель в средневековье для города и княжества»,— поделился эксперт.

По его мнению, доводы градозащитников о Рубленом городе «уводят дискуссию не туда». До сих пор у историков есть разные мнения, где мог находиться административный центр Ярославского княжества.

«Рубленый город — это понятие очень позднее и относится к острогу с двором воеводы, который был построен в 17 веке на Стрелке. Древний ярославский детинец с двором князя Константина был, видимо, заброшен после смены династии в начале 1260-х годов. По крайней мере, мы не понимаем, что на Стрелке происходило в период 13-15 веков, археологический материал этого периода настолько бедный, что создается ощущение, что там был пустырь. Возможно, не только духовный центр княжества был в Доме Спаса (вокруг гробниц ярославских княжат), но и политический»,— заключил Виктор Куликов.

Он обратил внимание, что вопрос названия музея-заповедника требует дополнительного обсуждения с участием экспертов, в том числе историков. В музее-заповеднике в первый же день установки новой вывески сообщили о возникшем у горожан интересе.

«Стилизованная под старинное письмо надпись у Северных ворот уже привлекла внимание и прохожих, и посетителей музея-заповедника. Народ подходит, читает, делает селфи. А заодно не обходит вниманием и старую табличку 1950-х годов, рассказывающую о Спасо-Преображенском монастыре»,— говорится в сообщении музея.

В музее считают, что формулировка на вывеске «Ярославский кремль. Название народное» призывает горожан вспомнить исторические факты из жизни города. «Это не значит, что поставлена точка в дискуссии "Кремль – не Кремль", название-то действительно народное»,— говорится в сообщении музея-заповедника.

С 28 мая в Ярославском музее-заповеднике проводят бесплатную экскурсию «Ярославский не Кремль». В описании к мероприятию поясняется, что посетители смогут «взглянуть на знакомые стены с новой точки зрения и вместе разобраться, как менялось восприятие архитектурного ансамбля на протяжении веков».

Алла Чижова