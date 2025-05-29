В Забайкалье за сутки площадь лесных пожаров выросла более чем на 100 тыс. га

В Забайкальском крае, по данным на 29 мая, действуют 47 пожаров на площади 835,5 тыс. га. Днем ранее площадь возгораний в регионе составляла 717,8 тыс. га, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». По данным ведомства, ситуацию существенно осложняют высокая (до +30°С) температура воздуха и очень сильный ветер — порядка 25–30 м/с.

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«При таких погодных условиях любой источник огня может очень быстро перерасти в пожар, огонь распространяется молниеносно. А сильные порывы ветра "подхватывают" пламя и вызывают верховые пожары»,— уточняется в сообщении ведомства.

Борьбу с лесными пожарами в Забайкалье ведут более 1,7 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. из других регионов. Режим ЧС в лесах на региональном уровне действует на территории края с 7 апреля, а с 23 апреля — режим ЧС федерального уровня.

Влад Никифоров, Иркутск