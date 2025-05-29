В июне вступят в силу новые законы о предпринимательской деятельности и НКО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, какие законы вступят в силу в июне. Среди них — новые меры по борьбе с телефонными мошенниками, с недобросовестными предпринимателями, а также меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С 1 июня заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками. Сообщения с кодами доступа для «Госуслуг» не будут приходить во время телефонного звонка, когда человек может находиться под влиянием потенциального злоумышленника. Помимо этого банкам, госорганам, операторам связи и маркетплейсам запретят информировать граждан через иностранные соцсети.

Еще с 1 июня на экстремистскую деятельность распространят законодательство, направленное против отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

С 3 июня должен вступить в силу закон, упрощающий процедуру включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр. Субъектам МСП также позволят претендовать на новые виды поддержки (льготные кредиты) в моногородах и особых экономических зонах.

С 27 июня не только отсутствие уведомления о начале предпринимательской деятельности будет считаться нарушением, но и сама деятельность, реализуемая без уведомления. То есть правонарушение перейдет в разряд длящихся. Срок давности привлечения к ответственности по статье увеличат на 1 год, а также существенно повысят штрафы.

Также с 27 июня представители НКО смогут войти в состав попечительного совета при исправительном учреждении и «оказать содействие в исправлении осужденных к принудительным работам или лишению свободы» (цитата по сайту Госдумы).

Степан Мельчаков