Доля Крестовского острова в предложении элитных новостроек Петербурга снизилась до 15%

За последние десять лет доля Крестовского острова в структуре предложения элитных новостроек Санкт-Петербурга сократилась с 39% до 15%. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как подсчитали эксперты, с начала 2000-х в этой локации на рынок было выведено 36 проектов совокупной площадью более 400 тыс. кв. м, однако за последние десять лет — всего 6, что связано с исчерпанием свободных участков под застройку. На вторичном рынке премиального жилья города доля Крестовского острова по-прежнему высока и достигает 35%.

Снижение девелоперской активности, фиксируемое в этой локации с 2015 года, привело к постепенному сокращению доступного к приобретению предложения, которое к концу 2021 года достигло минимального значения — 4,7 тыс. кв. м, после чего показатель ни разу не превышал уровня 15 тыс. кв. м.

В настоящее время первичный рынок элитной жилой недвижимости Крестовского острова характеризуется выраженным дефицитом предложения, говорят в NF GROUP. По состоянию на конец марта 2025 года квартиры и апартаменты экспонировались в локации в четырех комплексах, из которых три относятся к элитному («Императорский Яхтъ-клуб», Villa Marina, ASTRVM) и один — к бизнес-классу («Константиновский 3»). Объем предложения элитного жилья здесь составляет 10 тыс. кв. м, или 53 объекта в виде квартир и апартаментов, бизнес-класса — 800 кв. м, или 16 квартир.

В результате за десять лет — с I квартала 2015 года по I квартал 2025 года — средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости Крестовского острова выросла в 3,3 раза, до 1,1 млн руб./кв. м. В бизнес-классе показатель составил 633 тыс. руб./кв. м.

Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Петербурге, отмечает, что на вторичном рынке элитного жилья города Крестовский остров в настоящее время, напротив, является лидером по объему предложения: так, по итогам I квартала 2025 года его доля составила 35% от общего объема экспозиции. По итогам марта средневзвешенная цена предложения «вторички» была зафиксирована на уровне 1 008 тыс. руб./кв. м, что в целом сопоставимо с первичным рынком.

Юлия Бабякина