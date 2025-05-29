Путин заявил о динамичном развитии интеграционных процессов в ЕврАзЭС

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидерам Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении по случаю Дня Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Он заявил, что интеграционные процессы в рамках союза «развиваются весьма динамично и плодотворно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как напомнил господин Путин, был создан общий рынок ЕврАзЭС, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Помимо этого ведется «гармонизация национальных систем правового регулирования», также страны реализуют совместные экономические и инфраструктурные проекты.

«Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие — на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве»,— сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

В январе в Алматы прошло заседание межправительственного совета ЕврАзЭС. Главы делегаций подписали соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг компаний на биржах стран «пятерки» и расширили механизм софинансирования кооперационных проектов на агропромышленные технологии.

Подробности — в материале «Ъ» «Премьеры открыли новый сезон».