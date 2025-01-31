Премьеры открыли новый сезон

В Алма-Ате в пятницу прошло заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Главы делегаций подписали соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг компаний на биржах стран «пятерки» и расширили механизм софинансирования кооперационных проектов на агропромышленные технологии. В ходе двусторонних переговоров глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал от премьера Киргизии Адылбека Касымалиева положить конец противоправным действиям киргизских чиновников в отношении компаний из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе переговоров в Алма-Ате глава правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание председателя кабинета министров Киргизии Адылбека Касымалиева не только на успехи интеграции, но и на противоправные действия киргизских чиновников в отношении компаний из РФ

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости В ходе переговоров в Алма-Ате глава правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание председателя кабинета министров Киргизии Адылбека Касымалиева не только на успехи интеграции, но и на противоправные действия киргизских чиновников в отношении компаний из РФ

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Первое в каждом году заседание межправсовета ЕАЭС традиционно проходит в Казахстане — главы делегаций стран «пятерки» (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) собрались в Алма-Ате еще в четверг вечером — для проведения заседания в узком составе. В пятницу с утра они также поучаствовали в цифровом форуме Digital Almaty.

Выступая на Digital Almaty, премьер-министр Белоруссии (председательствует в союзе в этом году) Роман Головченко заявил о необходимости формирования единого рынка данных в ЕАЭС.

Заседание самого межправсовета в этот раз проходило на фоне новой политической составляющей — 9 января правительство Армении заявило о намерении начать процесс присоединения к Евросоюзу (само решение должно быть принято на референдуме), но при этом сообщило о том, что не планирует выходить из ЕАЭС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук тогда предупредил, что такое решение будет иметь последствия (открытие рынков с ЕС будет означать их закрытие с ЕАЭС, а обнуление ввозных таможенных платежей обернется возвращением к таможенному тарифу при торговле со странами «пятерки»). Однако эта тема на заседании межправсовета публично не обсуждалась.

Некоторое напряжение при этом неожиданно возникло по другому направлению — в ходе двусторонней беседы премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Российский премьер отметил «необоснованные претензии и неправовые заявления представителей государственных органов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков». Не называя компании и чиновников, господин Мишустин сообщил, что «конкретные факты противоправных, иногда вымогательских действий изложены в дипломатической ноте российского МИДа», и попросил руководство Киргизии прекратить подобное административное давление.

В остальном переговоры и заседание межправсовета были довольно будничными — премьеры обсудили, в частности, макроэкономическую ситуацию в союзе.

По предварительным оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2024 году рост ВВП ЕАЭС составил 4%. Объем взаимной торговли в прошлом году оценивается в $98,3 млрд, взаимные инвестиции за первое полугодие — в $2 млрд.

На заседании вновь зашла речь о необходимости создания условий для безбарьерной торговли в союзе — по словам премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, «есть над чем поработать» в ситуациях, когда временные ветеринарные и фитосанитарные ограничения одной страны на ввоз на ее территорию продукции приводят к закрытию транзита через нее — что ограничивает доступ в государство назначения.

Обсуждалась и необходимость активизации поддержки проектов промышленной кооперации — речь идет о субсидируемых кредитах, на которые будут направляться около 10% средств, поступающих в бюджет союза от взимания антидемпинговых пошлин (см. “Ъ” от 14 декабря). Пока, по данным ЕЭК, одобрено всего два проекта, которые получат такую поддержку — по выпуску стрелочной продукции для ВСМ Москва—Санкт-Петербург и по производству сельхозтехники в Казахстане.

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Роман Головченко сообщил о принятом премьерами решении о расширении механизма софинансирования кооперационных проектов на сектор агропромышленных технологий. По его словам, в течение года будет определена форма такой поддержки «с акцентом на реализацию проектов в области селекционной, племенной и семенной работы».

Кроме того, премьеры подписали соглашение о трансграничном допуске компаний к размещению ценных бумаг на организованных торгах в странах ЕАЭС. Это открывает дорогу торговле корпоративными ценными бумагами эмитентов из ЕАЭС на фондовых биржах стран союза — что расширит компаниям доступ на рынки капитала, а участникам торгов предоставит новые инструменты для инвестирования.

Евгения Крючкова, Алма-Ата; Вадим Вислогузов