Скончался экс-глава удмуртского избиркома Владимир Пономарев в возрасте 78 лет

На 79-м году жизни скончался бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Удмуртии Владимир Пономарев, сообщает пресс-служба регионального избиркома. Он руководил республиканской ЦИК с мая 2001-го по июль 2012 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Удмуртского избиркома Фото: пресс-служба Удмуртского избиркома

«Специалист по конструированию и производству радиоаппаратуры, преподаватель французского языка, юрист, доктор технических наук, профессор, кандидат юридических наук. Он посвятил свою жизнь науке и совершенствованию избирательного законодательства в Удмуртии»,— указано в сообщении.

В региональном избиркоме добавили, что при Владимире Пономареве была сформирована сеть территориальных избиркомов и обеспечено их оснащение необходимым оборудованием. Он работал с молодыми и будущими избирателями, впервые провел республиканскую олимпиаду «Я-избиратель».

Владимир Пономарев родился в 1947 году в селе Ермолаево в Киясовском районе. Он окончил Сарапульский электромеханический техникум, Ижевский механический институт, после этого — аспирантуру Ленинградского электротехнического института.

Владимир Пономарев награжден ведомственными и государственными наградами, медалями, орденами, а также имеет звание «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики», «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики». Прощание с ним состоится 29 мая в 12.00 в Ижевске на ул. Буммашевская, 7/3.