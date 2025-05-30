Из свежей почты

Данил Зуев, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 223 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 28 тыс. руб.

Данил родился недоношенным, весил всего 1030 граммов. Благодаря усилиям врачей состояние сына стабилизировалось. После выписки Данил хорошо развивался, однако в восемь месяцев, после операции по поводу паховой грыжи, все изменилось: сын только лежал и плакал, выгибаясь всем телом. После обследования выявили эпилепсию, а затем и ДЦП. Когда удалось справиться с судорогами, начали реабилитацию. В 2022 году благодаря Русфонду мы попали на лечение в московский Институт медтехнологий (ИМТ), у Дани снизился тонус мышц, улучшилась моторика. Но сын до сих пор не сидит и не стоит самостоятельно, не говорит. Нужно продолжить лечение, но мы не в силах его оплатить. Альбина Пушкина, Ставропольский край

Невролог Елена Малахова ИМТ (Москва): «Данилу надо продолжать терапию, направленную на нормализацию мышечного тонуса, расширение двигательных возможностей, развитие речи».

Даша Идиатова, 8 лет, сужение верхней челюсти, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 125 250 руб.

Внимание! Цена лечения 283 250 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 95 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 38 тыс. руб.

Основное заболевание Даши, ДЦП, спровоцировало деформацию челюстей: верхняя челюсть очень узкая, а нижняя выступает вперед. Дочка носила капы и расширяющий аппарат, но улучшить ситуацию местным врачам не удалось. Зубы растут криво, места им не хватает. Даше трудно пережевывать пищу и говорить. В прошлом году мы проконсультировались у московских специалистов, они готовы провести ортодонтическое лечение. Но оно дорогое, нам требуемую сумму не собрать. Светлана Идиатова, Тамбовская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Даше требуется лечение с помощью аппарата на верхней челюсти для расширения зубного ряда, а также лицевой маски для перемещения верхней челюсти».

Алиса Калашникова, 7 лет, двусторонняя тугоухость 4-й степени, требуется слухоречевая реабилитация. 150 940 руб.

Внимание! Цена реабилитации 203 940 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 5 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 23 тыс. руб.

К двум годам дочь так и не заговорила, а потом мы заметили, что она не откликается на имя. Сурдолог выявил тугоухость. В три года Алисе установили кохлеарный имплант на левое ушко, подключили речевой процессор. Чтобы дочка научилась распознавать звуки и говорить, мы занялись слухоречевой реабилитацией. Появились первые слова — «мама», «папа», «дай». Затем установили имплант на второе ушко, мы продолжили реабилитацию. Алиса говорит предложениями, но все еще путает окончания, неправильно строит фразы. Помогите продолжить лечение! Дарья Калашникова, Смоленская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Алисе необходимо продолжать работу над пониманием речи, накоплением словаря, развитием собственной связной речи».

Кирилл Максимов, 8 лет, состояние после трансплантации почки и печени, требуется обследование. 169 905 руб.

Внимание! Цена обследования 391 905 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 175 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 22 тыс. руб.

Кирилл родился с поликистозом печени и почек, его состояние постепенно ухудшалось. В два года московские врачи удалили сыну почки и успешно сделали пересадку почки от дедушки Кирилла. Но затем стала отказывать печень, и снова потребовалась трансплантация — на этот раз от папы. Сыну назначена терапия против отторжения органов, ему необходимо регулярно проходить обследования. Делать это нужно у врачей, которые оперировали Кирилла. Пожалуйста, помогите с оплатой! Зоя Максимова, Мордовия

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «В нашей клинике будут проведены все необходимые обследования. Это позволит Кириллу не выпадать из обычной жизни и быстро получить надлежащую помощь в случае ухудшения состояния».

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