Туроператоры назвали топ-5 зарубежных направлений на лето

Количество забронированных организованных туров на лето выросло на 26% год к году, сообщили «Ъ» в сервисе Travelata.ru. В Level.Travel зафиксировали увеличение продаж на 15% за год. Совокупные продажи «Интуриста» на лето выросли на 6%. Основным драйвером спроса у всех опрошенных «Ъ» участников рынка выступили зарубежные направления. В числе популярных направлений — Турция, Вьетнам, Египет, ОАЭ и Таиланд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Доля наиболее массового туристического направления, Турции, в структуре организованных продаж на предстоящее лето сократилась на четыре процентных пункта, до 55%. В Anex рассказали, что средний чек при бронировании туров за рубеж за год вырос на 7,8%, в случае с ОАЭ и Таиландом даже снизился. В «Интуристе» зафиксировали сокращение для Вьетнама и Египта, показавших существенный рост продаж. Обе страны считаются долларовыми направлениями, цены на которые могут меняться под влиянием курсов валют.

Подробности — в материале «Ъ» «Заграницу накрыло турпотоком».