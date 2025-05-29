Минвостокразвития предложило построить на Дальнем Востоке аффинажный завод

Для роста промышленности и привлечения инвестиций на Дальнем Востоке необходимо построить аффинажный завод, заявил журналистам в Хабаровске глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. На данный момент при больших объемах добычи различных руд в макрорегионе аффинажного производства нет.

«Ряд концентратов отправляются через границу в Китай — концентраты медных руд. Или едут на Урал для дальнейшей переработки. Вот эта работа по созданию новых энергетических мощностей на Дальнем Востоке, она позволит создавать здесь и переработку, рынок прямо под боком. Поэтому мы рассчитываем, что 12 трлн рублей инвестиций достижимы при создании серьезных перерабатывающих производств»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что идея о создании аффинажа поддержал зампред правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев. Для строительства завода уже предложено несколько площадок, выбирать из которых должны инвесторы. По его оценкам, объем вложений может составить 5—20 млрд руб.

Эрнест Филипповский, Хабаровск